Kolejny weteran opuścił Nintendo. Tym razem to ojciec Mario Kart

W Nintendo najwyraźniej nastał czas zmian. Po raz drugi w krótkim odstępie czasu poinformowano bowiem o odejściu kogoś, kogo można nazwać firmowym weteranem.

40 lat to szmat czasu, szczególnie w game devie, prawda? A właśnie tak długo z Nintendo współpracował bohater tego newsa. Ojciec Mario Kart opuszcza Nintendo i odchodzi na emeryturę Pracownikiem japońskiej firmy nie jest już bowiem Hideki Konno. Jak się okazuje, 60-latek opuścił Nintendo już w połowie ubiegłego roku, ale dopiero teraz informacja ta ujrzała światło dzienne. Doświadczony deweloper uznał, że po spędzeniu 2/3 życia w branży przyszła pora na zasłużoną emeryturę i ustąpienie miejsca młodszym twórcom.

Warto przy tym wspomnieć, że sam Konno ma spore zasługi. To jego możemy nazwać ojcem całego cyklu Mario Kart, nad którym pracował od pierwszej części, Super Mario Kart, w 1992 roku, aż do roku 2023, gdy ukazał się Booster Course Pass do Mario Kart 8 Deluxe. Z kolei w wydanym w ubiegłym roku Mario Kart World wspomniano go w formie specjalnych podziękowań.

Ponadto w różnych rolach pracował on nad wieloma innymi produkcjami. W jego dorobku znajdziemy choćby Super Mario Bros. 2 i 3, Luigi's Mansion czy też The Legend of Zelda: The Wind Waker. Był on nawet reżyserem projektu, w ramach którego przeniesiono słynne Sim City od Maxis na konsolę Super Nintendo. Dodatkowo Konno był kluczową postacią, jeżeli chodzi o powstanie konsoli Nintendo 3DS. To on nadzorował całe przedsięwzięcie, kształtując wiele jego aspektów. Dodatkowo był on odpowiedzialny za wprowadzenie jednej z najważniejszych funkcji 3DS-a, jaką było stereoskopowe 3D, z którego można było korzystać bez specjalnych okularów. To nie pierwsze tego typu pożegnanie zasłużonego pracownika w Nintendo. Dopiero co bowiem ogłoszono, iż z firmą w związku z emeryturą żegna się Kensuke Tanabe, który w wielkim N działał od 40 lat, z czego ostatnie 24 lata spędził jako producent serii Metroid Prime. Zasadne wydaje się w tej sytuacji pytanie, czy to początek większej wymiany pokoleniowej w japońskim studiu.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

