Zmiany po nieudanej premierze Metroid 4. Wieloletni producent na emeryturze

Po wielu latach oczekiwania gracz doczekali się wreszcie 4. odsłony cyklu Metroid Prime. Pytanie tylko, czy było na co czekać?

Tak czy inaczej, okazuje się, że 4. część serii była jednocześnie ostatnią, nad którą pracował Kensuke Tanabe. Japończyk to wieloletni producent Metroida. Wieloletni producent Metroid Prime po 40 latach opuszcza Nintendo Tanabe spędził w Nintendo ostatnie 40 lat. W tym czasie w różnych rolach pracował m.in. nad Super Mario Bros. 2 i 3, The Legend of Zelda: Ocarina of Time czy też produkcjami z serii Luigi's Mansion, Paper Mario oraz Donkey Kong. Od 2002 roku był też producentem dziewięciu kolejnych odsłon cyklu Metroid, w tym wszystkich części Metroid Prime.

Teraz jednak 62-latek najwyraźniej uznał, że jego czas nadszedł. Po czterech dekadach w Nintendo Tanabe ogłosił, że Metroid Prime 4: Beyond było jego ostatnią grą. Ponieważ już się ona ukazała, doświadczony deweloper zdecydował się przejść na emeryturę, co bez wątpienia można określić mianem końca pewnego ważnego etapu w historii japońskiej firmy. W rozmowie z Nintendo Dream Japończyk tak opisał kulisy swojej decyzji: Gdy kładłem podwaliny pod Metroid Prime 3 i pełne zakończenie Metroid Prime: Federation Force, nadal myślałem, że pewnego dnia chciałbym stworzyć grę opowiadającą historię wokół Samus i Syluxa. Minęło jednak wiele czasu nim dostałem szansę, by ją stworzyć. Biorąc pod uwagę mój wiek czułem, że to może być moja ostatnia szansa, by pracować nad grą z serii Metroid Prime. Dlatego też zaplanowałem tę grę jako “pierwszą część sagi Syluxa”. Zaprojektowałem Syluxa jako mrocznego, głęboko zawziętego i nikczemnego złoczyńcę. W tej grze Samus zda sobie sprawę, że bezpośrednia konfrontacja z nim jest nieunikniona i musi go ona całkowicie pokonać. Z tego powodu finałowa bitwa pomiędzy Syluxem a Samus jeszcze się nie skończyła, Jednakże czas, jaki potrzebny był na ukończenie tej gry, był dłuższy niż oczekiwałem. Dodatkowo potwierdziłem, że nie będę już w stanie brać w przyszłości udziału w produkcji tej serii. To, czy sequel powstanie, jest nadal niepewne, ale szczerze liczę, że pewnego dnia Pani Tabata i Retro Studios będą w stanie doprowadzić tę opowieść do końca.

Następczynią Tanabe, gdyby cykl miał powrócić z 5. częścią, miałaby zostać Risa Tabata, która pracowała przy wszystkich odsłonach Metroid Prime jako asystentka producenta. Czekałoby ją jednak trudne zadanie, bo wydane w grudniu Metroid Prime 4: Beyond nie spełniło pompowanych przez 8 lat oczekiwań fanów. Dziś, niespełna dwa miesiące po premierze, 4. odsłona serii może “pochwalić się” średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 78. Nie jest to oczywiście wynik dramatyczny, ale zdecydowanie niższy od spodziewanego. Dodatkowo także najniższy w całej historii Metroid Prime, gdzie poprzednie 3 części osiągały średnie wyniki wynoszące odpowiednio 97, 92 oraz 90.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

