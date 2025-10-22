Współtwórca Halo jest zły na EA za to, że jego studio nie znalazło się w napisach końcowych Battlefield 6

Battlefield 6 okazało się sporym sukcesem dla EA. Ale najwyraźniej nie każdy chętnie przyłącza się do fali entuzjazmu. Marcus Lehto, współtwórca serii Halo, wyraził rozczarowanie, że jego nieistniejące już studio Ridgeline Games nie zostało wymienione w napisach końcowych Battlefield 6. Mimo że – jak twierdzi – jego zespół „zbudował fundamenty gry”.
Battlefield 6 zostało zbudowane na fundamentach twórców Halo
Ridgeline Games, należące do Electronic Arts, odpowiadało za kampanię fabularną Battlefield 6. Studio prowadzone przez Lehto zostało jednak zamknięte krótko po jego odejściu w lutym 2024 roku. „To był cios w brzuch, że EA zwolniło mój zespół” – mówił wówczas. „Tak wielu utalentowanych deweloperów, którzy byli niezwykle cenni dla serii Battlefield”.
Po premierze Battlefield 6, Lehto najwyraźniej czekał na dogodny moment, by wyrazić swoje rozczarowanie. Odniósł się do sprawy na LinkedInie:
Jestem rozczarowany, widząc, że wielu moich byłych kolegów z Ridgeline Games nie zostało należycie wymienionych w najnowszej odsłonie Battlefield 6. Ci utalentowani deweloperzy pracowali niestrudzenie przez rok do 2,5 roku, budując fundamenty gry, zanim odszedłem, a studio zostało zamknięte.
Lehto dodał, że większość byłych członków zespołu została przesunięta do sekcji „Specjalne podziękowania”, a kilku całkowicie pominięto – w tym jego samego. W poście zamieścił zdjęcie, na którym wymienił swoich dawnych współpracowników, zaznaczając, że „wolałby, aby pojawili się w napisach końcowych”.
Podsumował:
Tworzenie gier to praca zespołowa i każdy współtwórca zasługuje na uczciwe uznanie.
Od premiery Battlefield 6 gra jest regularnie aktualizowana – EA wprowadza poprawki i modyfikuje niektóre tryby po krytyce ze strony graczy. Sam Lehto natomiast po odejściu z Ridgeline nie szczędził słów krytyki wobec EA, mówiąc, że „nie ma nic pozytywnego do powiedzenia” o firmie, szczególnie w kontekście „masowych zwolnień w branży”. Jak na razie EA nie skomentowało sprawy.
