Współtwórca Halo jest zły na EA za to, że jego studio nie znalazło się w napisach końcowych Battlefield 6

Battlefield 6 okazało się sporym sukcesem dla EA. Ale najwyraźniej nie każdy chętnie przyłącza się do fali entuzjazmu. Marcus Lehto, współtwórca serii Halo, wyraził rozczarowanie, że jego nieistniejące już studio Ridgeline Games nie zostało wymienione w napisach końcowych Battlefield 6. Mimo że – jak twierdzi – jego zespół „zbudował fundamenty gry”.

Battlefield 6 zostało zbudowane na fundamentach twórców Halo

Ridgeline Games, należące do Electronic Arts, odpowiadało za kampanię fabularną Battlefield 6. Studio prowadzone przez Lehto zostało jednak zamknięte krótko po jego odejściu w lutym 2024 roku. „To był cios w brzuch, że EA zwolniło mój zespół” – mówił wówczas. „Tak wielu utalentowanych deweloperów, którzy byli niezwykle cenni dla serii Battlefield”.