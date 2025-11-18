The Sims 4 ma dostać najbardziej wyczekiwaną opcję. Insiderzy mówią o wersji Remastered

The Sims 4 Remastered na horyzoncie?

Najnowsze doniesienia, które wypłynęły z zamkniętych kręgów insiderów, sugerują, że Electronic Arts i Maxis pracują nad odświeżoną wersją swojego symulatora, określaną jako The Sims 4 Remastered lub The Sims 4 HD. Ten projekt, jak podają źródła, nie ma być pełnoprawnym The Sims 5, lecz zupełnie nową grą bazową, która ma ostatecznie zastąpić obecne The Sims 4. The Sims 4 Remastered może być w drodze Nowy projekt ma czerpać elementy technologiczne z Project Rene, co ma umożliwić ulepszenie oświetlenia i kompleksowe przerobienie grafiki. Projekt Rene jest opisywany przez insiderów jako solidna, modułowa i fundamentalna platforma, niezwykle ważna zarówno dla przyszłych, jak i obecnych gier The Sims. Maxis, planując dużą, zakrojoną na szeroką skalę aktualizację dla The Sims 4, rzekomo doszło do wniosku, że łatwiejszym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowej, oddzielnej gry bazowej.

Nowa wersja bazowa ma zintegrować funkcje, które dotychczas były dostępne jedynie w płatnych rozszerzeniach, tym samym czyniąc rdzeń gry bardziej atrakcyjnym dla nowych graczy. Najbardziej oczekiwaną zmianą jest jednak włączenie otwartych sąsiedztw. Ekrany ładowania podczas podróży między parcelami w obrębie sąsiedztwa były kontrowersyjnym elementem już od prezentacji gry na targach E3 w czerwcu 2014 roku, a ich eliminacja w remasterze umożliwiłaby bezproblemowe przemieszczanie się między lokacjami. Jeden z anonimowych informatorów potwierdził, że otwarte sąsiedztwa staną się integralną częścią The Sims 4 Remastered.

Ponadto, w ramach nowej gry bazowej, planowane jest włączenie systemów z dwóch kluczowych dodatków: pór roku z The Sims 4: Cztery Pory Roku oraz wspomnień i kamieni milowych z The Sims 4: Razem raźniej. Gracze zastanawiają się jednak, co stanie się z tysiącami przedmiotów z dotychczas zakupionych dodatków DLC. Spekuluje się, że skoro nowa baza będzie oferować otwarte światy, może być niekompatybilna ze wszystkimi istniejącymi DLC. Wiele osób wyraża zaniepokojenie koniecznością ponownego zakupu zawartości, a także brakiem pewności co do kompatybilności modów i zawartości tworzonej przez społeczność. Ponadto istnieje obawa, że wersja The Sims 4 Remastered nie będzie darmową aktualizacją dla obecnych posiadaczy. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na ewentualne, oficjalne wieści ze strony EA.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



