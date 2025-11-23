Kultowa odsłona Command & Conquer powraca. Zagrasz w nią za darmo w przeglądarce

Skoro Electronic Arts nie chce nic zrobić z tą marką, to z pomocą przychodzą fani.

Jedna z najbardziej kultowych strategii czasu rzeczywistego powraca w niezwykłym wydaniu. Command & Conquer: Red Alert 2 można dziś uruchomić bez instalacji, prosto z poziomu przeglądarki internetowej. Projekt Chrono Divide umożliwia rozegranie wieloosobowych bitew zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Command & Conquer: Red Alert 2 – wielki powrót strategii czasu rzeczywistego od Electronic Arts Twórcy chwalą się pełną obsługą Chrome, Edge i Safari. Można skorzystać również z Firefoxa, choć deweloper podkreśla, że dla płynnej rozgrywki lepiej go unikać. Gra zachowuje klimat oryginału z 2000 roku wraz z klasycznymi mapami oraz wybranymi modami.

Projekt początkowo był eksperymentem i miał jedynie udowodnić, że możliwe jest stworzenie w pełni działającej, wieloplatformowej strategii RTS uruchamianej w przeglądarce. Teraz, gdy dostępna jest już grywalna wersja, celem końcowym jest osiągnięcie pełnej zgodności funkcjonalnej z oryginalnym silnikiem Red Alert 2 - czytamy na stronie Chrono Divide. Na ten moment gracze mogą bawić się głównie na trybie wieloosobowym. Kampania dla pojedynczego gracza z charakterystycznymi przerywnikami filmowymi, które od lat bawią swoim przerysowaniem i kiczem, pozostaje jeszcze w trakcie prac. Mimo to społeczność już teraz wygląda na bardzo aktywną. Według doniesień w rankingach dominuje gracz o pseudonimie Milk mający na koncie ponad sto zwycięstw i współczynnik skuteczności przekraczający 85 procent.

Red Alert 2 pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów gatunku, dlatego powrót w takiej formie można uznać za prawdziwy ukłon w stronę fanów strategii. Popularność projektu potwierdza liczba osób skupionych na oficjalnym serwerze Discord, która przekroczyła już 17 tysięcy użytkowników. Aby uruchomić Chrono Divide, należy odwiedzić oficjalną stronę projektu i zaimportować pliki z oryginalnej gry. Serwis podaje odnośnik do archiwalnych danych dostępnych w sieci. Dostęp jest całkowicie darmowy. Dla fanów Red Alert 2 jest to idealna okazja, aby przypomnieć sobie, jak wyglądały wielkie bitwy sprzed ponad dwóch dekad i jednocześnie przekonać się, czy seria nadal trzyma wysoki poziom w erze grania w chmurze i przeglądarce

