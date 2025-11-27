Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracz Battlefield 6 dostał od EA złotą sztabkę. W tle pojawiły się oskarżenia o oszustwo

Mikołaj Berlik
2025/11/27 09:30
Gracz chwali się nagrodą.

Electronic Arts rozstrzygnęło konkurs „Destruction Receipts” z październikowej bety Battlefield 6, nagradzając gracza, który wyrządził największe szkody w 30-sekundowym materiale. Nagroda dotarła do triumfatora dopiero w listopadzie, a jego prezentacja w sieci wywołała kontrowersje związane z rzekomym oszustwem.

Battlefield 6

Gracz Battlefield 6 i „złota” nagroda od EA

W rywalizacji udział mogli brać wszyscy uczestnicy otwartej bety, którzy publikowali nieedytowane nagrania przedstawiające niszczenie pojazdów o wysokiej wartości. Triumfował użytkownik o pseudonimie Vusal_Mahmudlu, który miał zestrzelić helikopter oraz dwa myśliwce. EA wysłało mu specjalną sztabkę z informacją o zniszczeniach na kwotę 336 mln dolarów oraz list od Vince’a Zampelli. Gracz pochwalił się nagrodą na Reddicie.

W komentarzach ujawniono, że użytkownik miał przyznać się do przyspieszenia materiału o 22%, co pozwoliłoby mu wypełnić wymóg 30 sekund mimo większej liczby akcji. Wątek zablokowano, a sam komentarz został szybko usunięty. Ponieważ regulamin zabraniał jakiejkolwiek edycji klipów, ewentualne oszustwo oznaczałoby, że EA nie wychwyciło manipulacji. Materiał wciąż krąży w sieci, a twórcy nie odnieśli się do sprawy.

Zamieszanie wybuchło w momencie trwającej darmowej wersji próbnej Battlefield 6, dostępnej do 2 grudnia. Gracze mogą więc samodzielnie sprawdzić, jak wygląda destrukcja w najnowszej odsłonie.

Źródło:https://mein-mmo.de/battlefield-6-spieler-bekommt-goldbarren-fuer-zerstoerung/

Mikołaj Berlik
