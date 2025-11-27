Gracz Battlefield 6 dostał od EA złotą sztabkę. W tle pojawiły się oskarżenia o oszustwo

Electronic Arts rozstrzygnęło konkurs „Destruction Receipts” z październikowej bety Battlefield 6, nagradzając gracza, który wyrządził największe szkody w 30-sekundowym materiale. Nagroda dotarła do triumfatora dopiero w listopadzie, a jego prezentacja w sieci wywołała kontrowersje związane z rzekomym oszustwem.

Gracz Battlefield 6 i „z łota” nagroda od EA

W rywalizacji udział mogli brać wszyscy uczestnicy otwartej bety, którzy publikowali nieedytowane nagrania przedstawiające niszczenie pojazdów o wysokiej wartości. Triumfował użytkownik o pseudonimie Vusal_Mahmudlu, który miał zestrzelić helikopter oraz dwa myśliwce. EA wysłało mu specjalną sztabkę z informacją o zniszczeniach na kwotę 336 mln dolarów oraz list od Vince’a Zampelli. Gracz pochwalił się nagrodą na Reddicie.