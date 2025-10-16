Battlefield 6 z kontrowersyjną zmianą. Gracze publikują „10 przykazań” i zapowiadają bojkot

Nowa aktualizacja Battlefielda 6 miała poprawić tempo rozgrywki, ale gracze są oburzeni.

Twórcy Battlefielda 6 wprowadzili poprawki, które miały „poprawić” tempo rozgrywki. Zmniejszenie liczby „biletów” w trybie Podbój spowodowało jednak odwrotny efekt – gracze uznali, że mecze kończą się zbyt szybko i żądają przywrócenia starego systemu. Battlefield 6 – zmiany w liczbie „biletów” Na profilu Battlefield Comms pojawił się wpis, w którym EA DICE ogłosiło redukcję liczby początkowych „biletów” na mapach w trybie Podbój. Deweloperzy tłumaczą, że chcieli, by mecze kończyły się w bardziej naturalny sposób – przez utratę biletów, a nie przez upływ limitu czasu. Wczytywanie ramki mediów.

Przykładowo, na mapach takich jak Oblężenie Kairu, Empire State czy New Sobek City drużyny mają teraz po 900 „biletów” zamiast 1000. Na Szczycie Wyzwolenia i Moście Manhattańskim liczba ta spadła do 800, a na Dolinie Mirak i Operacji Ognista Burza do 700. Dodatkowo zmodyfikowano limit czasu przebywania poza granicami mapy na Moście Manhattańskim – w pojazdach został on wydłużony z 5 do 10 sekund, by dać graczom więcej czasu na powrót do akcji. Wczytywanie ramki mediów.

Reakcja społeczności była jednoznaczna. W komentarzach pod ogłoszeniem gracze nie kryją irytacji, określając decyzję twórców mianem „fatalnej” i „niezrozumiałej”. Ich zdaniem, EA DICE powinno całkowicie usunąć limit czasu zamiast skracać mecze. Jeden z użytkowników stworzył listę „10 przykazań dla EA DICE”, w której wyliczył, czego twórcy powinni unikać, by nie pogrzebać swojej gry. Wśród zakazów znalazły się m.in. „nie zmniejszaj liczby biletów”, „nie poprawiaj poruszania się” oraz „nie słuchaj streamerów”. Lista szybko rozprzestrzeniła się w sieci, a wielu fanów Battlefielda 6 poparło jej treść. W komentarzach gracze zapowiadają odejście od gry, jeśli EA DICE nie cofnie zmian. Studio na razie nie skomentowało sprawy, ale biorąc pod uwagę skalę niezadowolenia, reakcja wydaje się nieunikniona.