The Mound: Omen of Cthulhu ma już datę premiery. Wakacje w „przekletej” dżungli

W trakcie listopadowego Xbox Partner Preview mieliśmy okazję zobaczyć gameplay trailer The Mound: Omen of Cthulhu. Dzisiaj natomiast twórcy wspomnianej produkcji podzielili się kolejną istotną informacją. Deweloperzy ze studia ACE Team ujawnili bowiem datę premiery kooperacyjnego horroru inspirowanego twórczością H.P. Lovecrafta.

Ujawniono datę premiery The Mound: Omen of Cthulhu

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Mound: Omen of Cthulhu zadebiutuje na rynku 15 lipca 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia ACE Team opublikowali również kolejny zwiastun swojej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny zasługuje jednak na chwilę uwagi.