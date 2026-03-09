Zaloguj się lub Zarejestruj

The Mound: Omen of Cthulhu ma już datę premiery. Wakacje w „przekletej” dżungli

Mikołaj Ciesielski
2026/03/09 17:15
Kooperacyjny horror inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta otrzymał też nowy gameplay trailer.

W trakcie listopadowego Xbox Partner Preview mieliśmy okazję zobaczyć gameplay trailer The Mound: Omen of Cthulhu. Dzisiaj natomiast twórcy wspomnianej produkcji podzielili się kolejną istotną informacją. Deweloperzy ze studia ACE Team ujawnili bowiem datę premiery kooperacyjnego horroru inspirowanego twórczością H.P. Lovecrafta.

The Mound: Omen of Cthulhu
The Mound: Omen of Cthulhu

Ujawniono datę premiery The Mound: Omen of Cthulhu

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Mound: Omen of Cthulhu zadebiutuje na rynku 15 lipca 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia ACE Team opublikowali również kolejny zwiastun swojej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny zasługuje jednak na chwilę uwagi.

Twórcy The Mound: Omen of Cthulhu „przekazali klucze do dżungli” czterem twórcom internetowym. Deweloperzy chcieli zobaczyć, jak poradzą oni sobie podczas swojej pierwszej wyprawy do „przeklętej” dziczy. W najnowszym zwiastunie umieszczono fragmenty ich starań, a całość pozwala sprawdzić, jak wygląda rozgrywka w kooperacji.

Dołącz do grupy odkrywców poszukujących skarbu. Przed wyruszeniem na wyprawę do przeklętej dżungli przygotuj się do misji na pokładzie galeonu, wybierając broń i wyposażenie. Im dalej dotrzesz, tym większe będą niebezpieczeństwa, lecz na końcu tej drogi znajdują się bramy legendarnego świata podziemi, gdzie czekają niewyobrażalne bogactwa – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Mound: Omen of Cthulhu zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja otrzyma polską wersję językową (napisy).

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2569760/view/503977720511725635

News
data premiery
premiera
gameplay trailer
horror
kooperacja
ACE Team
H.P. Lovecraft
cthulhu
fragmenty rozgrywki
The Mound: Omen of Cthulhu
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

