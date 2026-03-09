The Mound: Omen of Cthulhu ma już datę premiery. Wakacje w „przekletej” dżungli

Kooperacyjny horror inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta otrzymał też nowy gameplay trailer.
W trakcie listopadowego Xbox Partner Preview mieliśmy okazję zobaczyć gameplay trailer The Mound: Omen of Cthulhu. Dzisiaj natomiast twórcy wspomnianej produkcji podzielili się kolejną istotną informacją. Deweloperzy ze studia ACE Team ujawnili bowiem datę premiery kooperacyjnego horroru inspirowanego twórczością H.P. Lovecrafta.
Ujawniono datę premiery The Mound: Omen of Cthulhu
Zgodnie z przekazanymi informacjami The Mound: Omen of Cthulhu zadebiutuje na rynku 15 lipca 2026 roku. Wraz z datą premiery deweloperzy ze studia ACE Team opublikowali również kolejny zwiastun swojej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny zasługuje jednak na chwilę uwagi.
Twórcy The Mound: Omen of Cthulhu „przekazali klucze do dżungli” czterem twórcom internetowym. Deweloperzy chcieli zobaczyć, jak poradzą oni sobie podczas swojej pierwszej wyprawy do „przeklętej” dziczy. W najnowszym zwiastunie umieszczono fragmenty ich starań, a całość pozwala sprawdzić, jak wygląda rozgrywka w kooperacji.
Dołącz do grupy odkrywców poszukujących skarbu. Przed wyruszeniem na wyprawę do przeklętej dżungli przygotuj się do misji na pokładzie galeonu, wybierając broń i wyposażenie. Im dalej dotrzesz, tym większe będą niebezpieczeństwa, lecz na końcu tej drogi znajdują się bramy legendarnego świata podziemi, gdzie czekają niewyobrażalne bogactwa – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że The Mound: Omen of Cthulhu zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja otrzyma polską wersję językową (napisy).
