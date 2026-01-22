Return to Silent Hill kandydatem do najgorszego filmu roku. Krytycy zmiażdżyli ekranizację

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Return to Silent Hill, czyli oczekiwanej nowej ekranizacji popularnej serii horrorów od Konami. Gdy ostatnie dwie gry wyszły co najmniej zadowalająco, tak Konami nadal nie potrafi odwrócić filmowego trendu i z opinii krytyków wynika, że zamiast udanego horroru, otrzymamy kandydata do jednego z najgorszych filmów 2026 roku. Chociaż produkcja od początku nie zapowiadała się zbyt dobrze, to ostatnie zwiastuny mogły dać nadzieję, że nie będzie to totalna klapa. Wszystko jednak wskazuje na to, że materiały oszukały widzów i nie spełnią swoich obietnic na udane widowisko.

Return to Silent Hill – nowa ekranizacja serii Konami zmiażdżona w pierwszych recenzjach

W serwisie Rotten Tomatoes Return to Silent Hill ma jedynie 6% pozytywnych ocen z 17 recenzji. Podobnie fatalnie wygląda to na Metacritic, gdzie średnia nota wynosi 30/100 z 6 recenzji. Krytycy uważają, że to produkcja bez żadnej wartości, nie działająca ani jako horror, ani też ekranizacja kultowej drugiej części Silent Hilla. Nawet w nielicznych pozytywnych opiniach film jawi się jako średniak, który może zainteresować tylko największych fanów serii Konami. Poniżej przeczytacie wybrane opiniie.