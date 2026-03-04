Zaloguj się lub Zarejestruj

Cthulhu: The Cosmic Abyss na fabularnym zwiastunie. Premiera już w przyszłym miesiącu

Mikołaj Ciesielski
2026/03/04 18:15
Studio Big Bad Wolf wprowadza graczy w fabułę nadchodzącej produkcji inspirowanej twórczością Lovecrafta.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss, który prezentował mechanikę prowadzenia śledztwa. Dzisiaj natomiast w sieci pojawił się kolejny materiał promocyjny wspomnianego tytuły. Deweloperzy ze studia Big Bad Wolf opublikowali tym razem fabularny trailer produkcji inspirowanej twórczością H.P. Lovecrafta.

Cthulhu: The Cosmic Abyss
Cthulhu: The Cosmic Abyss

Twórcy Cthulhu: The Cosmic Abyss prezentują fabularny zwiastun gry

Fabularny zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss ujawnia nieco więcej szczegółów na temat badań prowadzonych przez firmę Ocean-I. Zgodnie z przekazanymi informacjami pracownicy wspomnianej korporacji dokonali wielkiego odkrycia, które doprowadziło ich do bram mitycznego miasta R'lyeh. Na ich poszukiwania rusza natomiast główny bohater gry – Noah – który jest agentem tajnego oddziału Interpolu specjalizującego się w sprawach okultystycznych.

2053. Zagrożenie okultystyczne staje się coraz bardziej widoczne na całym świecie, a dziwne i niezrozumiałe wydarzenia mnożą się. W miarę wyczerpywania się zasobów na powierzchni Ziemi, potężne korporacje zwracają się ku niezbadanym głębinom oceanów, nieświadome starożytnego koszmaru, który mają obudzić – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Cthulhu: The Cosmic Abyss zaplanowana jest na 16 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dzisiaj ruszyła natomiast przedsprzedaż cyfrowych wersji wspomnianej produkcji.

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

