Cthulhu: The Cosmic Abyss na fabularnym zwiastunie. Premiera już w przyszłym miesiącu

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss, który prezentował mechanikę prowadzenia śledztwa. Dzisiaj natomiast w sieci pojawił się kolejny materiał promocyjny wspomnianego tytuły. Deweloperzy ze studia Big Bad Wolf opublikowali tym razem fabularny trailer produkcji inspirowanej twórczością H.P. Lovecrafta.

Twórcy Cthulhu: The Cosmic Abyss prezentują fabularny zwiastun gry

Fabularny zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss ujawnia nieco więcej szczegółów na temat badań prowadzonych przez firmę Ocean-I. Zgodnie z przekazanymi informacjami pracownicy wspomnianej korporacji dokonali wielkiego odkrycia, które doprowadziło ich do bram mitycznego miasta R'lyeh. Na ich poszukiwania rusza natomiast główny bohater gry – Noah – który jest agentem tajnego oddziału Interpolu specjalizującego się w sprawach okultystycznych.