Nie będzie samodzielnej gry o Call of Duty: Zombie. Twórcy dementują plotki

W ostatnich dniach branżę obiegł „przeciek” od znanego insidera (TheGhostofHope), według którego Microsoft i Activision planowały wydanie samodzielnej gry Call of Duty: Zombies. Tytuł miał rzekomo zadebiutować równolegle z główną odsłoną serii, stanowiąc odpowiedź na potrzebę odejścia od sztywnego cyklu rocznych premier.

Call of Duty: Zombie – nie zobaczymy osobnej gry

Oficjalny profil Call of Duty na platformie X nie bawił się w dyplomację. Odpowiadając na wpis serwisu Dexerto dotyczący tych rewelacji, przedstawiciele marki napisali krótko:

