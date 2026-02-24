Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie będzie samodzielnej gry o Call of Duty: Zombie. Twórcy dementują plotki

Mikołaj Berlik
2026/02/24 10:00
Zdecydowana reakcja deweloperów.

W ostatnich dniach branżę obiegł „przeciek” od znanego insidera (TheGhostofHope), według którego Microsoft i Activision planowały wydanie samodzielnej gry Call of Duty: Zombies. Tytuł miał rzekomo zadebiutować równolegle z główną odsłoną serii, stanowiąc odpowiedź na potrzebę odejścia od sztywnego cyklu rocznych premier.

Call of Duty: Zombie – nie zobaczymy osobnej gry

Oficjalny profil Call of Duty na platformie X nie bawił się w dyplomację. Odpowiadając na wpis serwisu Dexerto dotyczący tych rewelacji, przedstawiciele marki napisali krótko:

Fabryka plotek pracuje po godzinach. To nie to.

Taka bezpośrednia reakcja zdarza się rzadko i ucina wszelkie nadzieje na to, że w najbliższym czasie tryb Zombie odłączy się od głównego klienta gry.

Plotka łączyła się również z rzekomymi opóźnieniami nowej konsoli Microsoftu, co miało pokrzyżować plany marketingowe dla Modern Warfare 4. Według leakera, gra miała być tytułem startowym nowej generacji, by nawiązać walkę o uwagę graczy z nadchodzącym GTA VI. Skoro jednak Activision zdementowało bazową informację o grze z zombie, cała reszta teorii również stoi pod dużym znakiem zapytania.

Mimo braku samodzielnego projektu z nieumarłymi, marka Call of Duty przeżywa bardzo dobry okres - Black Ops 7 dominuje rynek będąc najlepiej sprzedającym się tytułem stycznia 2026 roku, powtarzając sukces z grudnia ubiegłego roku. Z drugiej strony, firma czyści portfolio – potwierdzono, że w kwietniu 2026 roku zostaną wyłączone serwery Warzone Mobile.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-shuts-down-rumor-of-standalone-zombies-game/

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 10:45

Swego czasu widziałem mema na temat zombie. Spróbuję go jakoś przedstawić tekstowo (o ile się tekst nie rozjedzie):

----

Where you think you'll be:

➡️🏃     🧟🧟🧟🧟🧟🧟🧟🧟

Where you will actually be:

🏃     🧟🧟🧟🧟🧟🧟➡️🧟🧟🧟🧟🧟

----




