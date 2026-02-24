Nie będzie samodzielnej gry o Call of Duty: Zombie. Twórcy dementują plotki

W ostatnich dniach branżę obiegł „przeciek” od znanego insidera (TheGhostofHope), według którego Microsoft i Activision planowały wydanie samodzielnej gry Call of Duty: Zombies. Tytuł miał rzekomo zadebiutować równolegle z główną odsłoną serii, stanowiąc odpowiedź na potrzebę odejścia od sztywnego cyklu rocznych premier.
Call of Duty: Zombie – nie zobaczymy osobnej gry
Oficjalny profil Call of Duty na platformie X nie bawił się w dyplomację. Odpowiadając na wpis serwisu Dexerto dotyczący tych rewelacji, przedstawiciele marki napisali krótko:
Fabryka plotek pracuje po godzinach. To nie to.
Taka bezpośrednia reakcja zdarza się rzadko i ucina wszelkie nadzieje na to, że w najbliższym czasie tryb Zombie odłączy się od głównego klienta gry.
Plotka łączyła się również z rzekomymi opóźnieniami nowej konsoli Microsoftu, co miało pokrzyżować plany marketingowe dla Modern Warfare 4. Według leakera, gra miała być tytułem startowym nowej generacji, by nawiązać walkę o uwagę graczy z nadchodzącym GTA VI. Skoro jednak Activision zdementowało bazową informację o grze z zombie, cała reszta teorii również stoi pod dużym znakiem zapytania.
