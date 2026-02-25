Poznaliśmy datę prezentacji planów twórców The Elder Scrolls Online na 2026 rok

Dowiemy się więcej na temat zawartości nadchodzącej do MMORPG-a.

Już 31 marca o godzinie 21:00 czasu polskiego na oficjalnym kanale Bethesdy na Twitchu odbędzie się 2026 Seasons Direct. Podczas transmisji twórcy zaprezentują kompletną roadmapę na nadchodzące dwanaście miesięcy, ujawniając nowe krainy, lochy oraz kolejny duży rozdział opowieści.

The Elder Scrolls Online – 12 lat ewolucji i przełomowy cross-play

The Elder Scrolls Online nie zwalnia tempa, mimo że od premiery gry na PC minęło już 12 lat. Deweloperzy mają ambitne plany – po wielu latach możemy doczekać się pełnego cross-playu. Twórcy pracują nad technicznymi zmianami, które pozwolą graczom z różnych platform wspólnie eksplorować świat gry.

