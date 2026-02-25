Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy datę prezentacji planów twórców The Elder Scrolls Online na 2026 rok

Mikołaj Berlik
2026/02/25 10:00
Dowiemy się więcej na temat zawartości nadchodzącej do MMORPG-a.

Już 31 marca o godzinie 21:00 czasu polskiego na oficjalnym kanale Bethesdy na Twitchu odbędzie się 2026 Seasons Direct. Podczas transmisji twórcy zaprezentują kompletną roadmapę na nadchodzące dwanaście miesięcy, ujawniając nowe krainy, lochy oraz kolejny duży rozdział opowieści.

The Elder Scrolls Online – 12 lat ewolucji i przełomowy cross-play

The Elder Scrolls Online nie zwalnia tempa, mimo że od premiery gry na PC minęło już 12 lat. Deweloperzy mają ambitne plany – po wielu latach możemy doczekać się pełnego cross-playu. Twórcy pracują nad technicznymi zmianami, które pozwolą graczom z różnych platform wspólnie eksplorować świat gry.

Każda legenda ma swój początek, a w grze The Elder Scrolls Online zaczyna się ona od Ciebie. Napisz swoją historię w barwnym rozdziale odległej przeszłości Tamriel, która ma miejsce prawie 1000 lat przed kultową grą TES V: Skyrim, i odkryj świat pełen przygód i możliwości. (...)

Podróżuj po rozległych krainach Tamriel i odkrywaj świat pełen przygód. Eksploruj grzybowe lasy Morrowind, walcz z daedrycznymi wrogami w królestwach Oblivion lub zmierz się z innymi graczami w walkach PvP.

Podczas gdy The Elder Scrolls VI wciąż znajduje się w odległej przyszłości (wiemy jedynie, że powstaje na silniku Creation Engine 3), ESO pozostaje głównym źródłem nowych przygód w tym uniwersum. W ostatnim czasie Todd Howard czuwający nad postępami zdradził, że “szóstka” będzie powrotem do korzeni dla Bethesdy – produkcje takie jak Fallout 76 i Starfield były pewnego rodzaju odejściem od klasycznej eksploracji świata.

Dla fanów klasyki Bethesda przygotowała dodatkową niespodziankę. Potwierdzono, że w 2026 roku na konsolę Nintendo Switch 2 trafi The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Będzie to świetna okazja, by przypomnieć sobie kultową produkcję w odświeżonej wersji na nowym sprzęcie od Nintendo.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-elder-scrolls-online-2026-seasons-direct-date-set/

Mikołaj Berlik
