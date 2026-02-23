Call of Duty: Modern Warfare 4 tytułem startowym nowego Xboxa?

W życiu jest tylko kilka pewnych rzeczy. Śmierć, podatki oraz oczywiście jesienna premiera kolejnej części Call of Duty.

Od 2003 roku tylko raz, w roku 2004, nie ukazał się nowy CoD. Pytanie tylko, co czeka nas w roku 2026? Call of Duty: Modern Warfare 4 miało pomóc w starcie nowego Xboxa? Jak bowiem podaje leaker o nicku GhostofHope, kolejną grą z cyklu mogło być Call of Duty: Modern Warfare 4. Co więcej, według jego źródeł marketingowcy Activision planowali, by MW4 było tytułem startowym nowego Xboxa. Biorąc pod uwagę ogromną popularność CoD-a, taki ruch mógłby okazać się strzałem w dziesiątkę.

Od pewnego czasu jednak krążą plotki, że następca Xbox Series pojawi się prawdopodobnie z pewnym opóźnieniem. Co prawda była już szefowa Xboxa, Sarah Bond, niedawno zapewniała o dalszych planach związanych z premierą w roku 2027, ale z drugiej strony pojawiały się też informacje, że nawet gdyby faktycznie udało się dotrzymać przyszłoroczny termin, to raczej mowa byłaby tutaj o końcówce roku.

Tak czy inaczej, zmiany we wcześniej zakładanych harmonogramach miały skłonić przedstawicieli Activision do zmiany taktyki. Zamiast jednej gry, nowa konsola od Microsoftu miałaby na start dostać aż dwie odsłony Call of Duty. Jedną z nich miałaby być produkcja o tradycyjnym dla serii charakterze, drugą zaś samodzielna produkcja rozwijająca lubiany tryb Zombies. Nad tą ostatnią pracować miałoby Treyarch. Seria pierwszoosobowych strzelanek jak na razie zakończyła się na Call of Duty: Black Ops 7, wydanym pod koniec 2025 roku. Gra stworzona przez Treyarch i Raven Software nie zebrała jednak zbyt dobrych ocen. Dość powiedzieć, że pod względem not wystawianych przez graczy jest to najgorszy ze wszystkich przedstawicieli Call of Duty. Wczytywanie ramki mediów.

