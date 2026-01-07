Fallout: New Vegas Remake jednak powstaje? Nowe doniesienia podgrzewają oczekiwania fanów

W sieci pojawiły się kolejne doniesienia dotyczące przyszłości serii Fallout. Według najnowszych informacji nie tylko Fallout 3, ale również Fallout: New Vegas ma doczekać się remake’u, choć na oficjalne zapowiedzi wciąż trzeba czekać.

Fallout: New Vegas – remake coraz bli żej?

Jak wynika z obszernego materiału opublikowanego przez Windows Central, Bethesda ma w planach odświeżenie obu kultowych odsłon serii – Fallouta 3 oraz Fallout: New Vegas. W przypadku trzeciej części przecieki pojawiały się już w 2023 roku, dlatego zakłada się, że to właśnie ona zostanie zapowiedziana jako pierwsza.