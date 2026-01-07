Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout: New Vegas Remake jednak powstaje? Nowe doniesienia podgrzewają oczekiwania fanów

Mikołaj Berlik
2026/01/07 17:30
Źródła sugerują, że Bethesda planuje odświeżenie kultowego RPG obok remake’u Fallouta 3.

W sieci pojawiły się kolejne doniesienia dotyczące przyszłości serii Fallout. Według najnowszych informacji nie tylko Fallout 3, ale również Fallout: New Vegas ma doczekać się remake’u, choć na oficjalne zapowiedzi wciąż trzeba czekać.

Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas – remake coraz bliżej?

Jak wynika z obszernego materiału opublikowanego przez Windows Central, Bethesda ma w planach odświeżenie obu kultowych odsłon serii – Fallouta 3 oraz Fallout: New Vegas. W przypadku trzeciej części przecieki pojawiały się już w 2023 roku, dlatego zakłada się, że to właśnie ona zostanie zapowiedziana jako pierwsza.

O New Vegas mówiło się dotąd głównie w kontekście remastera lub nawet hipotetycznego New Vegas 2, jednak brakowało bardziej konkretnych sygnałów. Najnowsze informacje sugerują, że projekt remake’u faktycznie istnieje i jest częścią długofalowych planów wydawcy.

GramTV przedstawia:

Decyzja o powrocie do klasycznych odsłon serii ma sens także z biznesowego punktu widzenia. Fallout 3 i Fallout: New Vegas do dziś uchodzą za najczęściej wskazywane przez fanów jako najlepsze części cyklu. Jednocześnie Fallout 5 pozostaje projektem odległym, co sprawia, że remake’i mogą wypełnić lukę wydawniczą na najbliższe lata.

Windows Central wprost sugeruje, że odświeżenie New Vegas ma pojawić się „na szczycie” planów związanych z remake’em Fallouta 3, w stylu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Na ten moment pozostaje jednak czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Bethesdy.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-new-vegas-remake-coming-claimed/

Tagi:

News
PC
Bethesda
plotka
Fallout: New Vegas
remake
Fallout
Mikołaj Berlik
