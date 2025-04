World of Goo 2 trafi na Steam w kwietniu. Produkcja otrzyma nową zawartość

World of Goo 2 miało swoją premierę 2 sierpnia 2024 roku. Gra została wówczas wydana na konsolę Nintendo Switch oraz na PC na platformie Epic Games Store. Kontynuacja popularnej platformówki poradziła sobie wówczas naprawdę bardzo dobrze. Teraz gracze będę mieli okazję zagrać jeszcze raz, ale tym razem na platformie Steam i z dodatkiem nowej zawartości.

World of Goo 2 trafi na Steam

World of Goo 2 to sympatyczna platformówka logiczna, w której gracze budują mosty, wznoszą wieże, przekształcają teren i napędzają maszyny latające. Jest to kontynuacja wielokrotnie nagradzanego World of Goo. W produkcji czekają na graczy realistycznie zachowujące się płyny - chlapiące, lepkie, spływające. Przekształcają się one w kulki Goo, dzięki którym użytkownicy rozwiązują kolejne zagadki, z czasem coraz bardziej skomplikowane. Fabularnie, potężna korporacja przekształciła się w ekologiczną, zrównoważoną organizację non-profit, zajmującą się przetwarzaniem Goo. Zadaniem gracza będzie pomoc w zebraniu jak największej ilości kulek i obserwowanie jak zmienia się świat, który fabularnie jest rozciągnięty na setki tysięcy lat.