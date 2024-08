Recenzja World of Goo 2 - Powrót glutów po 16 latach

Nie chcę nawet pisać ile miałem lat kiedy swoją premierę miało World of Goo. Nie ma potrzeby zaczynać wątku o przemijaniu i tym jak bardzo starzy już jesteśmy. Jestem wręcz przekonany, że mogą być wśród czytelników tej recenzji tacy, którzy kompletnie nie pamiętają czasów debiutu World of Goo (jeśli jesteście, dajcie znać w komentarzach). To było 16 lat temu. Aż trudno uwierzyć, że 2D Boy tak długo zwlekało z kontynuacją. Najwidoczniej kasa się skończyła i trzeba było wrócić do sprawdzonych rozwiązań, czyli do jednej z najbardziej unikatowych i uroczych gier logicznych dostępnych na rynku.

Krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy faktycznie słabo kojarzą to czym jest World of Goo. Gra miała premierę w czasach początków sceny niezależnej i była jednym z pierwszych hitów tego segmentu rynku. Pomysł był prosty - glutowate kulki, które łączą się ze sobą i mogą tworzyć mosty czy wieże. Celem jest dotarcie do rury i wyssanie przez nią określonej liczby kulek. Im więcej tym lepiej. Największe wyzwanie to walka z prawami fizyki. Gluty mają to do siebie, że nie są zbyt stabilne, a więc konstrukcje potrafią się ruszać, co może prowadzić do katastrofy. Budowanie długiego mostu tak, który się nie zawali przy minimalnej liczbie kulek potrafiło być sporym wyzwaniem. Jeśli dodamy do tego unikatowy design, efektem jest szalenie przyjemna i satysfakcjonująca gra.

W glutach siła

Pierwsze World of Goo zyskało swoją ogromną popularność nie tylko dzięki ciekawym łamigłówkom. W budowaniu wieży nie ma specjalnej filozofii. Kluczem do sukcesu gry była fizyka i takie klejenie glutków, aby chwiejna konstrukcja nie rozpadła się po jednym nieprzemyślanym ruchu. Mało jest gier, które potrafią dobrze bawić się takimi rzeczami, a więc World of Goo mogło zgarnąć ogromną premię za brak konkurencji. Ta zresztą nie powstała do dzisiaj. Stąd wcale niegłupim pomysłem twórców jest postawienie na strategię “bigger and better”, a nie wielkie innowacje. W końcu dla wielu potencjalnych nabywców World of Goo 2 może być pierwszym kontaktem z tą serią.

W ten sposób grając w kontynuację trzeba się nastawić na to, że rewolucji w rozgrywce nie ma. To nadal niemal ta sama gra, z tymi samymi rozwiązaniami, pomysłami i wielką przyjemnością z pokonywania każdego etapu. Nawet widząc pierwszą planszę musiałem wrócić do menu głównego i upewnić się czy na pewno odpaliłem dwójkę, a nie jedynkę. Kilka pierwszych etapów wygląda wręcz jak wyciągnięte z oryginalnego World of Goo. To jednak była tylko rozgrzewka. Dosyć szybko gra zaczyna nam sugerować, że może nowych mechanik dużo nie ma, ale podejście do level designu nieco się zmieniło. Dzięki temu etapy są dłuższe i bardziej rozbudowane.