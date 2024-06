WondLa od Apple TV+ na pierwszym zwiastunie. Animowany serial science-fiction już niedługo na ekranach

WondLa koncentruje się wokół Evy, entuzjastycznej i pełnej temperamentu nastolatki wychowywanej w najnowocześniejszym podziemnym bunkrze przez Muthra, opiekuna-robota. W dniu jej 16. urodzin atak na bunkier Evy zmusza ją do wyjścia na powierzchnię Ziemi, która jest obecnie zamieszkana przez kosmitów, wypełniona nieziemską fauną i wygląda na to, że nie zasiedlana już przez ludzi. Właściwie to już nawet nie nazywa się Ziemia, ale Orbona. Otto, uroczy, gigantyczny niedźwiedź wodny, z którym Eva dzieli zdolności telepatyczne i Rovender, zrzędliwy kosmita z trudną przeszłością, dołączają do Evy, która prowadzi zespół w niebezpiecznej wyprawie w celu odnalezienia ludzi, jej domu i jej prawdziwego przeznaczenia.

WondLa na pierwszym zwiastunie. Apple TV+ ma nowy ciekawy serial animowany

W oryginalnej obsadzie głosowej występują: Jeanine Mason, Teri Hatcher, Brad Garrett, Gary Anthony Williams, Alan Tudyk, DC Douglas i Chiké Okonkwo.