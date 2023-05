Wolfenstein 3 w produkcji? Nowa oferta pracy może zdradzać plany MachineGames

Studio szuka deweloperów do prac nad nowym projektem.

Jak zauważa Tech4gamers , MachineGames poszukuje starszego animatora , który będzie mógł pochwalić się „pasję do gier wideo, a zwłaszcza do wciągających gier pierwszoosobowych” oraz „dobrą znajomością” produkcji szwedzkiego studia. Ogłoszenie dość jasno wskazuje, że poszukiwany kandydat będzie pracować nad grą z segmentu AAA.

Od zapowiedzi gry na licencji Indiana Jones od MachineGames minęły już ponad trzy lata. Niewykluczone, że wspomniana produkcja zostanie zaprezentowana na nadchodzącym Xbox Games Showcase. Nie jest to jednak jedyny projekt, nad którym pracuje obecnie szwedzkie studio. Zespół udostępnił bowiem ofertę pracy, która sugeruje, że deweloperzy mogą pracować również nad nową odsłoną serii Wolfenstein.

Tech4gamers zwraca również uwagę, że MachineGames szuka osobowy, który może pochwalić się także doświadczeniem w animowaniu „czworonożnych stworzeń lub postaci” . Wspomniany serwis twierdzi, że może to stanowić nawiązanie do występujących w serii Wolfenstien Panzerhundów. W ogłoszeniu na próżno jednak szukać szczegółów na temat tajemniczego projektu.

Niewykluczone, że MachineGames faktycznie pracuje nad nową odsłoną serii Wolfenstein. Istnieje jednak także możliwość, że szwedzkie studio rozwija zupełnie nowe IP, które będzie czerpać z rozwiązań występujących we wspomnianym cyklu. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak wypatrywać oficjalnej zapowiedzi i pierwszych szczegółów.

Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia odsłona serii Wolfenstein, czyli Wolfenstien: Youngblood, zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Produkcja nie spełniła jednak w pełni oczekiwań fanów serii. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Nowe pokolenie musi się jeszcze uczyć – recenzja Wolfenstein: Youngblood.