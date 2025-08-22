Wokulski i Łęcka na pierwszym zdjęciu z nowej Lalki

W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.

Rozpoczęły się zdjęcia do nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa Lalka. Po wcześniejszym ujawnieniu części obsady w sieci pojawiło się pierwsze wspólne zdjęcie głównych bohaterów – Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. W rolach zakochanej pary zobaczymy Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską.

GigantFilms

Lalka – pierwsze zdjęcia z planu nowej adaptacji

W obsadzie filmu znaleźli się również: Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Agata Kulesza (pani Meliton), Andrzej Seweryn (hrabia Tomasz Łęcki), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Maja Komorowska (prezesowa Zasławska), Karolina Gruszka (Florentyna) oraz Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski).