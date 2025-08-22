Zaloguj się lub Zarejestruj

Wokulski i Łęcka na pierwszym zdjęciu z nowej Lalki

Jakub Piwoński
2025/08/22 12:20
0
0

W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.

Rozpoczęły się zdjęcia do nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa Lalka. Po wcześniejszym ujawnieniu części obsady w sieci pojawiło się pierwsze wspólne zdjęcie głównych bohaterów – Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. W rolach zakochanej pary zobaczymy Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską.

Lalka
Lalka
GigantFilms

Lalka – pierwsze zdjęcia z planu nowej adaptacji

W obsadzie filmu znaleźli się również: Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Agata Kulesza (pani Meliton), Andrzej Seweryn (hrabia Tomasz Łęcki), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Maja Komorowska (prezesowa Zasławska), Karolina Gruszka (Florentyna) oraz Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski).

Reżyserem nowej Lalki jest Maciej Kawalski (Niebezpieczni dżentelmeni), zdjęcia realizuje Piotr Sobociński Jr (Boże Ciało, Wołyń, Wesele). Za kostiumy odpowiada Katarzyna Lewińska, scenografię przygotowali Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński i Anna Mocny, a producentem filmu jest Radosław Drabik (Gigant Films).

GramTV przedstawia:

Lalka to historia bogatego kupca Stanisława Wokulskiego, który zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej, nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciół. Powieść, uważana za jedno z największych dzieł polskiej literatury, była już wcześniej dwukrotnie ekranizowana – w 1968 roku przez Wojciecha Hasa oraz w 1977 roku w serialu Ryszarda Bera. Co ciekawe, równocześnie z filmem kinowym przygotowywana jest druga konkurencyjna produkcja od Netflix.

Lalka
Lalka
GigantFilms

Tagi:

Popkultura
Marcin Dorociński
Andrzej Seweryn
Marek Kondrat
Kamila Urzędowska
Lalka
Bolesław Prus
adaptacja książki
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

