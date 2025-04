Wybrano Izabelę Łęcką do nowej wersji Lalki. To ona zagra u boku Marcina Dorocińskiego

Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej — postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w "Lalce". Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość, która pozwoli nam wszystkim na nowo spojrzeć na jej historię – powiedziała Urzędowska.