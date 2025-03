Powstanie nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa. Wokulski obsadzony

Rozpoczęła się realizacja nowej adaptacji Lalki, jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Za produkcję odpowiadają Telewizja Polska i Gigant Films, a reżyserem został Maciej Kawalski, twórca Niebezpiecznych dżentelmenów, który napisał też scenariusz, we współpracy z Łukaszem Światowcem. Zdjęcia do filmu ruszą w 2025 roku, a premiera planowana jest na 2026 rok. Właśnie ujawniono, komu powierzona została główna rola w widowisku.

Już od pierwszego spotkania z reżyserem Maćkiem Kawalskim byliśmy zgodni co do odtwórcy głównej roli. Jesteśmy dumni, że Marcin Dorociński wcieli się w jedną z najsłynniejszych postaci polskiej literatury.

Za zdjęcia do filmu Piotr Sobociński jr. Mają one ruszyć w sierpniu tego roku. Będą realizowane w historycznych lokalizacjach Warszawy oraz innych miast. Trwają poszukiwania aktorki do roli Izabeli Łęckiej. Twórcy zapowiadają, że będzie to widowiskowa adaptacja, która na nowo przybliży Lalkę współczesnym widzom.

Uważana arcydzieło polskiej literatury Lalka to powieść osadzona w drugiej połowie XIX wieku, opowiadająca o bogatym kupcu Stanisławie Wokulskim, który zakochuje się w wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Ignorując ostrzeżenia przyjaciela Ignacego Rzeckiego, Wokulski desperacko zabiega o jej względy, co prowadzi go do autodestrukcji. Lalka była już kilkukrotnie adaptowana na ekran – w 1968 roku powstał film w reżyserii Wojciecha Hasa, a w 1977 roku Telewizja Polska wyprodukowała także popularny serial.