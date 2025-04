Nie jedna, ale aż dwie nowe Lalki. Netflix robi własną adaptację powieści Bolesława Prusa

Choć ekranizacje powieści Prusa pojawiały się już wcześniej – m.in. wersja Wojciecha Hasa (1968) i serial Ryszarda Bera (1977) – nigdy nie doszło do takiej sytuacji, by dwie równoległe produkcje rywalizowały ze sobą w tym samym czasie. Problemem okazuje się nie tylko konkurencja o widza, ale również o... brodate twarze. Jak poinformowała Rzeczpospolita , aktorzy masowo zapuszczają brody, czekając na jedno z castingowych zaproszeń, a nie wiadomo, która produkcja ich w końcu zaangażuje. Branżowy żart głosi, że polska kinematografia ma dziś „problem z brodami”, bo Lalka jest tylko jedna, a ekranizacje są dwie.

Kontrowersji dodaje kulisy powstania projektów. Jak donoszą źródła branżowe, pomysł na nową Lalkę najpierw zgłosił Jan Kwieciński, który związał się z Netflixem. Radosław Drabik, producent Lalki TVP, miał wiedzieć o konkurencyjnym projekcie i został ponoć poproszony, by nie wchodzić z nim w kolizję. Mimo to postawił na swoim. Co więcej, władze TVP miały dowiedzieć się o produkcji Netfliksa dopiero 16 kwietnia, co według niektórych wynikało z chaosu komunikacyjnego na Woronicza.

“Nowa ekranizacja Lalki będzie ważnym momentem nie tylko dla Telewizji Polskiej, ale dla całej polskiej kinematografii” – powiedział Arkadiusz Pawlik z TVP. Netflix nie skomentował sytuacji, podobnie jak Jan Kwieciński.