Hollywood znów sięga po Stephena Kinga – powstaje ekranizacja Dziewczyny, która kochała Toma Gordona

Hollywood nie ma dość Stephena Kinga. Właśnie ogłoszono, że trwają prace nad kolejną ekranizacją jego powieści – tym razem będzie to Dziewczyna, która kochała Toma Gordona (The Girl Who Loved Tom Gordon. Za film odpowiada studio Lionsgate, które szykuje się również do premiery innej produkcji inspirowanej twórczością Kinga – nadchodzącego Wielkiego marszu.

Dziewczyna, która kochała Tomka Gordona – będzie film

Projekt ekranizacji Dziewczyny… po raz pierwszy ogłoszono w 2019 roku, jednak wtedy nie udało się go zrealizować. Teraz produkcja nabiera tempa – reżyserią zajmie się J.T. Mollner, twórca thrillera Strange Darling. Co ciekawe, Mollner był również scenarzystą wspomnianego Wielkiego marszu, więc z prozą Kinga miał już wcześniej do czynienia.