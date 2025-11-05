Ryan Reynolds zagra czarny charakter w filmie Netflix. To będzie jego największe aktorskie wyzwanie od lat

Aktor znany z roli Deadpoola, wystąpił już w filmach platformy Netflix takich jak Projekt Adam, czy Czerwona nota.

Ryan Reynolds szykuje się do roli, jakiej dawno nie grał. Jak poinformowało Variety, popularny aktor wystąpi w nowym filmie Netflixa zatytułowanym Eloise, który ma być jego największym aktorskim wyzwaniem od ponad dekady. Produkcja będzie adaptacją klasycznej książki dla dzieci autorstwa Kay Thompson i ilustratorki Hilary Knight.

Ryan Reynolds zagra czarny charakter w nowym filmie Netflix

Reynolds zagra u boku debiutującej Mae Schenk, wcielającej się w tytułową Eloise – rezolutną dziewczynkę mieszkającą w luksusowym hotelu The Plaza w Nowym Jorku. Co ciekawe, aktor znany z ról pełnych uroku i ironii ma tym razem wystąpić w znacznie mroczniejszej odsłonie – w roli opisywanej jako „oryginalnie złowroga”.