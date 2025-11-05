Ryan Reynolds zagra czarny charakter w filmie Netflix. To będzie jego największe aktorskie wyzwanie od lat

Aktor znany z roli Deadpoola, wystąpił już w filmach platformy Netflix takich jak Projekt Adam, czy Czerwona nota.
Ryan Reynolds szykuje się do roli, jakiej dawno nie grał. Jak poinformowało Variety, popularny aktor wystąpi w nowym filmie Netflixa zatytułowanym Eloise, który ma być jego największym aktorskim wyzwaniem od ponad dekady. Produkcja będzie adaptacją klasycznej książki dla dzieci autorstwa Kay Thompson i ilustratorki Hilary Knight.
Ryan Reynolds zagra czarny charakter w nowym filmie Netflix
Reynolds zagra u boku debiutującej Mae Schenk, wcielającej się w tytułową Eloise – rezolutną dziewczynkę mieszkającą w luksusowym hotelu The Plaza w Nowym Jorku. Co ciekawe, aktor znany z ról pełnych uroku i ironii ma tym razem wystąpić w znacznie mroczniejszej odsłonie – w roli opisywanej jako „oryginalnie złowroga”.
To pierwsza tak negatywna postać Reynoldsa od niemal 20 lat – ostatni raz zagrał złoczyńcę w horrorze Amityville z 2005 roku. W ostatniej dekadzie jego najbardziej cenionym występem był dramat Urodzeni zwycięzcy (2015). Według Variety, to właśnie tamten film był jego ostatnim poważnym wyzwaniem aktorskim – aż do teraz.
Nowy projekt Netflixa ma być połączeniem czarnego humoru, emocji i baśniowej atmosfery. Jak zapowiada Hannah Minghella, szefowa działu filmów familijnych i animacji w Netflixie:
Eloise była uwielbiana przez pokolenia – od lat 50. aż po dziś. To zaszczyt ponownie przedstawić światu tę postać z dwojgiem twórców, którzy dzielą jej psotny charakter i urok – Amy Sherman-Palladino i Ryanem Reynoldsem – w tym odważnym, zabawnym i pełnym emocji nowym filmie familijnym.
Postać Eloise wielokrotnie pojawiała się wcześniej na ekranie – m.in. w filmach Eloise z hotelu Plaza i Gwiazdka Eloizy, a także w animowanym serialu Me, Eloise! z 2006 roku. Tym razem bohaterka trafi do pełnometrażowej produkcji aktorskiej. Netflix nie ujawnił jeszcze daty premiery nowej Eloise, ale zaangażowanie do projektu Reynoldsa na pewno nadaje mu większego znaczenia.