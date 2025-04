Wojenny film z Tomem Hanksem dostanie sequel. Nie chodzi o Szeregowca Ryana

To zaskakujące, bo akurat nikt nie spodziewał się, że ten film może dostać kontynuację.

Tom Hanks najwyraźniej ma słabość do widowisk wojennych i odpowiedniego poziomu patosu. Grał w Szeregowcu Ryanie, produkował Kompanię Braci. Teraz ponownie wcieli się w kapitana Ernesta Krause w drugiej odsłonie widowiska wojennego Misja Greyhound. Prace na planie mają ruszyć w styczniu 2026 roku w Sydney w Australii. Co wy na to? Jak podobała się wam pierwsza część?

Powstanie kontynuacja Misji Greyhound

Za realizację filmu i tym razem odpowiada Apple, a za kamerą stanie ponownie Aaron Schneider, reżyser oryginału z 2020 roku. Produkcję, tak jak wcześniej, nadzorować będzie Gary Goetzman. Oprócz Hanksa na ekranie zobaczymy zapewne również innych aktorów znanych z pierwszej części, w tym Stephena Grahama (który ostatnio zabłysnął w Dojrzewaniu).