Kontynuacja hitu akcji w stylu Rambo ma 96% na RT – już w ten weekend w kinach

Kto widział Sisu ten wie jaki to rodzaj kina.

Już 28 listopada do polskich kin trafia Sisu: Droga do zemsty, kontynuacja hitu akcji z 2022 roku, koprodukcji fińsko-amerykańskiej. Sequel zdobywa równie pochlebne recenzje jak pierwsza część – obecnie na Rotten Tomatoes ma 96% pozytywnych ocen na podstawie 70 recenzji.

Sisu 2 z rewelacyjnymi ocenami

Recenzje filmu brzmią bardzo optymistycznie. To idealna pozycja dla fanów kina akcji.