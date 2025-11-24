Kontynuacja hitu akcji w stylu Rambo ma 96% na RT – już w ten weekend w kinach

Już 28 listopada do polskich kin trafia Sisu: Droga do zemsty, kontynuacja hitu akcji z 2022 roku, koprodukcji fińsko-amerykańskiej. Sequel zdobywa równie pochlebne recenzje jak pierwsza część – obecnie na Rotten Tomatoes ma 96% pozytywnych ocen na podstawie 70 recenzji.
Sisu 2 z rewelacyjnymi ocenami
Recenzje filmu brzmią bardzo optymistycznie. To idealna pozycja dla fanów kina akcji.
„Sisu: Droga do zemsty” dostarcza kontynuacji, która czerpie z korzeni pierwszej części, jednocześnie nadając historii bardziej osobisty rytm serca.
Trzymajcie kapelusze. Fiński komandos, który przyćmiewa Rambo, wraca i wyrusza na drogę zemsty. Jakim cudem reżyser Helander nakręcił to za około 14 milionów dolarów? Akcja jest nieustanna i całkowicie szalona.
W zasadzie ten film jest jakby Buster Keaton był gwiazdą kina akcji na poziomie Stallone’a i Schwarzeneggera, i właśnie to czyni go jeszcze przyjemniejszym. Sam Keaton byłby dumny, nie mówiąc już o tym, że byłby diabelnie zachwycony.
GramTV przedstawia:
Film reżyseruje Jalmari Helander, a w rolach głównej roli ponownie występuje Jorma Tommila. W antagonistę wciela się znany z Avatara Stephen Lang. Sisu: Droga do zemsty kontynuuje historię weterana wojennego. Mężczyzna powraca, by zmierzyć się z tragiczną przeszłością swojej rodziny, zamordowanej podczas wojny. Jego celem jest rozebranie rodzinnego domu, który stał się świadkiem dramatycznych wydarzeń.
Przypomnijmy, że film miał premierę w USA 20 listopada, a polscy widzowie zobaczą go na dużym ekranie już 28 listopada.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!