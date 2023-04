Wo Long: Fallen Dynasty z wynikami sprzedaży. Team Ninja pracuje nad dodatkami

Wo Long: Fallen Dynasty zadebiutowało na rynku na początku marca. Najnowsze dzieło twórców serii Nioh zmagało się na początku z problemami technicznymi, ale deweloperzy szybko zaczęli udostępniać aktualizacje, które naprawiły większość problemów. Wczoraj natomiast studio Team Ninja podzieliło się wynikami sprzedaży oraz łączną liczbą graczy, która zdecydowała się zagrać we wspomniany tytuł.

Sprzedaż Wo Long: Fallen Dynasty przekroczyła milion egzemplarzy

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter deweloperzy poinformowali, że od momentu premiery sprzedaż Wo Long: Fallen Dynasty przekroczyła milion egzemplarzy. W najnowsze dzieło twórców serii Nioh zagrało już jednak 3,8 mln graczy. Skąd ta różnica? Produkcja studia Team Ninja w dniu swojej premiery trafiła do usługi Xbox i PC Game Pass i – jak się okazuje – spora część zainteresowanych postanowiła zapoznać się ze wspomnianym tytułem za pośrednictwem usługi Microsoftu.



To jednak nie koniec informacji związanych z Wo Long: Fallen Dynasty. Już przed premierą deweloperzy ze studia Team Ninja zapowiadali, że ich najnowsza produkcja otrzyma aż trzy dodatki. W opublikowanym wczoraj wpisie zapewniono natomiast, że zespół „ciężko pracuje” nad wspomnianymi rozszerzeniami, a także nad kolejnymi aktualizacjami. Deweloperzy podziękowali również graczom za „ogromne wsparcie”.



Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja studia Team Ninja znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Wo Long: Fallen Dynasty – recenzja (PlayStation 5). Nioh spotyka Sekiro.

