Wo Long: Fallen Dynasty na świetnym zwiastunie. Gra doczeka się trzech dodatków

Pod koniec listopada dowiedzieliśmy się, że walka w Wo Long: Fallen Dynasty będzie bardziej dynamiczna niż w serii Nioh. Tymczasem deweloperzy ze studia Team Ninja postanowili przypomnieć graczom o swojej nadchodzącej produkcji. Do sieci trafił bowiem widowiskowy zwiastun nowego action-RPG, który ponownie pozwala sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji.

Wo Long: Fallen Dynasty otrzyma przepustkę sezonową gwarantującą dostęp do 3 DLC

W materiale nie brakuje bowiem fragmentów rozgrywki prezentujących m.in. wymagające starcia z bossami. Na końcu zwiastuna zaprezentowano natomiast dostępne wersje gry oraz bonusy do zamówień przedpremierowych w postaci dodatkowych zbroi. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji.



Wo Long: Fallen Dynasty otrzyma bowiem przepustkę sezonową, która zagwarantuje dostęp do trzech DLC: Battle of Zhongyuan, Conqueror of Jiangdong oraz Upheaval in Jingxiang. Wymienione dodatki mają pojawić się w przyszłym roku odpowiednio w czerwcu, wrześniu oraz grudniu.



Deweloperzy zastrzegają jednak, że termin premiery poszczególnych rozszerzeń może jeszcze ulec zmianie. Season Pass dla gry Wo Long: Fallen Dynasty będzie częścią wersji Digital Deluxe. Przepustkę sezonową będzie można oczywiście nabyć również osobno. Więcej informacji możecie znaleźć m.in. na karcie produktu na platformie Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera 3 marca 2023 roku. Warto także pamiętać, że w dniu swojego debiutu produkcja studia Team Ninja trafi również do usługi Xbox Game Pass.