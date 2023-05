Wo Long: Fallen Dynasty wkrótce z pierwszym płatnym DLC. Znamy datę premiery

Miesiąc temu Team Ninja ujawniło wyniki sprzedaży Wo Long: Fallen Dynasty i poinformowało, że zespół „ciężko pracuje” nad zapowiedzianymi jeszcze przed premierą dodatkami. Tymczasem okazuje się, że pierwsze – z trzech planowanych – płatne DLC trafi w ręce graczy już za kilka tygodni. Deweloperzy ujawnili bowiem dokładną datę premiery rozszerzenia.

Team Ninja ujawniło datę premiery dodatku „Battle of Zhongyuan” do Wo Long: Fallen Dynasty

Okazuje się, że dodatek „Battle of Zhongyuan” do Wo Long Fallen Dynasty ukaże się już 29 czerwca 2023 roku, czyli za nieco ponad miesiąc. Deweloperzy udostępnili również pierwszą grafikę promocyjną nadchodzącego dodatku, a także zapowiedzieli, że DLC zapewni „ekscytujące wrażenia” zarówno doświadczonym, jak i nieco mniej wprawnym graczom.



Dodatek „Battle of Zhongyuan” przedstawi zupełnie nową historię i wzbogaci Wo Long: Fallen Dynasty o nowy typ broni, nowy poziom trudności, a także o nowe lokacje i wrogów. Więcej szczegółów na temat wspomnianego rozszerzenia mamy otrzymać „wkrótce”.



Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja studia Team Ninja znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Wo Long: Fallen Dynasty – recenzja (PlayStation 5). Nioh spotyka Sekiro.

