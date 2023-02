Wo Long: Fallen Dynasty na premierowym zwiastunie. Wersja demo już dostępna

Oryginalna opowieść, łącząca elementy fantasy z epoką dynastii Han, w żywy sposób przedstawia historię samotnego żołnierza straży obywatelskiej, który walczy o przetrwanie w czasach Trzech Królestw, nawiedzanych przez demony – czytamy w opisie gry na stronie Xbox.

Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutuje na wymienionych platformach już 3 marca i tego samego dnia trafi też do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nowej gry Tema Ninja.