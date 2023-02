Wo Long: Fallen Dynasty otrzyma wkrótce kolejne demo. Na śmiałków czeka prezent

Zgodnie z zapowiedziami Wo Long: Fallen Dynasty zadebiutuje na rynku za niecały miesiąc. Jakiś czas temu do sieci trafił obszerny gameplay z nadchodzącej produkcji studia Team Ninja. Tymczasem okazuje się, że już niebawem zainteresowani gracze będą mieli okazję przetestować nowe dzieło twórców serii NiOh. Gra doczeka się bowiem kolejnej wersji demonstracyjnej, która tym razem dostępna będzie na wszystkich platformach.

Gracze otrzymają prezent z ukończenie wersji demonstracyjnej Wo Long: Fallen Dynasty

Pierwsze demo Wo Long: Fallen Dynasty zostało udostępnione już we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas możliwość sprawdzenia produkcji otrzymali wyłącznie posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na szczęście – jak wspomnieliśmy wyżej – nadchodząca wersja demonstracyjna produkcji Team Ninja dostępna będzie na wszystkich platformach, na które zmierza gra.



Zgodnie z przekazanymi informacjami, wspomniane demo Wo Long: Fallen Dynasty zostanie udostępnione 24 lutego, czyli za nieco ponad dwa tygodnie. To jednak nie koniec dobrych informacji. Gracze będą mogli bowiem zachować postępy poczynione w wersji demonstracyjnej, a za jej ukończenie użytkownicy ponownie zostaną nagrodzeni DLC „Crouching Dragon Helmet”.



Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja Team Ninja ma zadebiutować na wymienionych platformach 3 marca i tego samego dnia trafi też do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z opublikowanym w zeszłym miesiącu fabularnym zwiastunem gry.

