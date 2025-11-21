Właśnie dlatego Baldur’s Gate 3 jest tak chwalone za współpracę ze społecznością

Baldur’s Gate 3 nie bez powodu zostało nominowane do nagrody Best Community Support podczas tegorocznej gali The Game Awards 2025. Larian Studios od dwóch lat sukcesywnie rozwija grę – nawet po ogłoszeniu, że prace nad nią zostały oficjalnie zakończone. Studio nie tylko regularnie wypuszcza aktualizacje, ale też konsekwentnie migruje zawartość z PC na konsole, dbając o to, by doświadczenie na wszystkich platformach było możliwie spójne i świeże.

Nowości w Baldur’s Gate 3 w wersji na konsole

W samym listopadzie gracze konsolowi otrzymali nowe klasy, podklasy, przywróconą wyciętą zawartość, a nawet… granatnik. A na tym nie koniec, bo Larian właśnie udostępniło kolejne 17 elementów nowej zawartości w wersji konsolowej Baldur’s Gate 3.