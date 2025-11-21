Właśnie dlatego Baldur’s Gate 3 jest tak chwalone za współpracę ze społecznością

W samym listopadzie gracze konsolowi otrzymali nowe klasy, podklasy, przywróconą wyciętą zawartość, a nawet… granatnik. A na tym nie koniec, bo Larian właśnie udostępniło kolejne 17 elementów nowej zawartości w wersji konsolowej Baldur’s Gate 3.
To świetna wiadomość dla graczy, zwłaszcza że BG3 wciąż pozostaje jedną z najczęściej modyfikowanych gier w historii. Na samym Nexus Mods znajdziemy już ponad 15 tysięcy modów, pobranych 367 milionów razy, co daje produkcji siódme miejsce w historii serwisu. Gracze konsolowi nie mogą liczyć na tak szeroką scenę moderską, ale Larian skutecznie nadrabia różnice, publikując nowe treści niemal co tydzień.
W tym tygodniu lista obejmuje 17 nowych elementów, w tym m.in.:
Mroczniejszy Pałac Cazadora – bardziej klimatyczna, „wampirza” wersja lokacji.
Human Head 8: BT4 – nowa wersja modelu głowy człowieka.
Przywrócony dialog pocałunku Lae’zel.
Monk 2024 PHB – zmiany w klasie mnicha oraz dodanie podklasy „Wojownik Miłosierdzia”.
Unholy Smite – nekrotyczna wersja Znaku Boskiego.
Domena Pokuty dla Kleryków.
Be My Bhaalentine – Orin może teraz porwać również postaci, z którymi romansujesz.
Nowe pozowanie par w trybie fotograficznym (25 nowych poz).
Dark Urge: True Origin Immersion – bardziej klimatyczny początek rozgrywki Durge’em.
Astral Domain Cleric Subclass i Pyromancer Sorcerer Subclass.
Klasa Pospólstwa – zacznij jako rolnik, karczmarz, robotnik lub strażnik miejski.
Nowe tekstury oczu kambiona – świecące, kocie oczy.
Choć tym razem zestaw liczy „tylko” 17 elementów, a nie standardowe 20, jest to jedna z najbardziej rozbudowanych aktualizacji. Dziesięć nowych podklas, dodatkowa klasa oraz powrót wyciętych scen sprawiają, że społeczność BG3 znów ma powody do zachwytu. Larian po raz kolejny pokazuje, że słucha graczy i równomiernie wspiera graczy PC i konsolowych – i właśnie dlatego Baldur’s Gate 3 wciąż pozostaje jednym z najlepiej wspieranych tytułów ostatnich lat.
