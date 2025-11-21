Zaloguj się lub Zarejestruj

Właśnie dlatego Baldur’s Gate 3 jest tak chwalone za współpracę ze społecznością

Jakub Piwoński
2025/11/21 09:30
Gra dostała właśnie zastrzyk nowości w swojej wersji na konsole. Dodano m.in. dziesięć nowych podklas.

Baldur’s Gate 3 nie bez powodu zostało nominowane do nagrody Best Community Support podczas tegorocznej gali The Game Awards 2025. Larian Studios od dwóch lat sukcesywnie rozwija grę – nawet po ogłoszeniu, że prace nad nią zostały oficjalnie zakończone. Studio nie tylko regularnie wypuszcza aktualizacje, ale też konsekwentnie migruje zawartość z PC na konsole, dbając o to, by doświadczenie na wszystkich platformach było możliwie spójne i świeże.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Nowości w Baldur’s Gate 3 w wersji na konsole

W samym listopadzie gracze konsolowi otrzymali nowe klasy, podklasy, przywróconą wyciętą zawartość, a nawet… granatnik. A na tym nie koniec, bo Larian właśnie udostępniło kolejne 17 elementów nowej zawartości w wersji konsolowej Baldur’s Gate 3.

To świetna wiadomość dla graczy, zwłaszcza że BG3 wciąż pozostaje jedną z najczęściej modyfikowanych gier w historii. Na samym Nexus Mods znajdziemy już ponad 15 tysięcy modów, pobranych 367 milionów razy, co daje produkcji siódme miejsce w historii serwisu. Gracze konsolowi nie mogą liczyć na tak szeroką scenę moderską, ale Larian skutecznie nadrabia różnice, publikując nowe treści niemal co tydzień.

GramTV przedstawia:

W tym tygodniu lista obejmuje 17 nowych elementów, w tym m.in.:

  • Mroczniejszy Pałac Cazadora – bardziej klimatyczna, „wampirza” wersja lokacji.
  • Human Head 8: BT4 – nowa wersja modelu głowy człowieka.
  • Przywrócony dialog pocałunku Lae’zel.
  • Monk 2024 PHB – zmiany w klasie mnicha oraz dodanie podklasy „Wojownik Miłosierdzia”.
  • Unholy Smite – nekrotyczna wersja Znaku Boskiego.
  • Domena Pokuty dla Kleryków.
  • Be My Bhaalentine – Orin może teraz porwać również postaci, z którymi romansujesz.
  • Nowe pozowanie par w trybie fotograficznym (25 nowych poz).
  • Dark Urge: True Origin Immersion – bardziej klimatyczny początek rozgrywki Durge’em.
  • Przebudowa wybranych scen obozowych z Aktu 1.
  • Gabe’s Fun Pack – zestaw 20 zabawnych modów.
  • Nowe podklasy Czarodziejów (Aberrant Mind, Clockwork Soul, Divine Soul, Lunar Sorcery itd.).
  • Dwie podklasy Czarodziejów z D&D 5e.
  • Astral Domain Cleric Subclass i Pyromancer Sorcerer Subclass.
  • Klasa Pospólstwa – zacznij jako rolnik, karczmarz, robotnik lub strażnik miejski.
  • Nowe tekstury oczu kambiona – świecące, kocie oczy.

Choć tym razem zestaw liczy „tylko” 17 elementów, a nie standardowe 20, jest to jedna z najbardziej rozbudowanych aktualizacji. Dziesięć nowych podklas, dodatkowa klasa oraz powrót wyciętych scen sprawiają, że społeczność BG3 znów ma powody do zachwytu. Larian po raz kolejny pokazuje, że słucha graczy i równomiernie wspiera graczy PC i konsolowych – i właśnie dlatego Baldur’s Gate 3 wciąż pozostaje jednym z najlepiej wspieranych tytułów ostatnich lat.

Źródło:https://www.thegamer.com/baldurs-gate-3-console-players-just-got-multiple-new-subclasses/

Tagi:

News
aktualizacja
zmiany
fantasy
RPG
Larian Studios
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


