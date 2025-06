Właściciele kin chcą mieć głos w Oscarach. „Oglądamy wszystko… To oczywiste”

Czy wówczas będą też inne filmy wybierane do głównej kategorii?

Choć wśród ponad 11 tys. członków Akademii dominują reżyserzy, aktorzy, producenci i inni twórcy filmowi, środowisko wystawców kinowych uważa, że ich głos jest zbyt słabo reprezentowany. Pojawia się argument, że jeśli Oscary mają nowy wymóg, polegający na tym, że nie można zagłosować na film w głównej kategorii, jeśli się go nie widziało , to kto jak kto, ale kiniarze zapewnią tu rzetelność. Jedno z anonimowych źródeł mówi dla Variety :

Oscary mają nowy wymóg, aby wyborcy oglądali wszystkie filmy, prawda? Więc dlaczego nie włączyć grupy, o której wiesz, że na pewno ogląda wszystko? Oglądamy wszystko… To oczywiste.

Obecnie tylko pięciu wystawców zasiada w szeregach Akademii, m.in. Richard Gelfond (IMAX), Tim League (Alamo Drafthouse), Greg Laemmle (Laemmle Theaters) oraz David i Patricia Keighley z działu produkcji i technologii. Warto zaznaczyć, że część z nich ma doświadczenie wykraczające poza samo prowadzenie kin — League to także producent i współtwórca studia Neon, odpowiedzialnego za oscarowe Parasite i Anorę – oba filmy zwyciężyły w najważniejszej kategorii.

Tymczasem Akademia zaostrza wymogi kwalifikacji filmów do kategorii Najlepszy film. Od tego roku, oprócz tygodniowego pokazu w jednym z sześciu kluczowych miast USA, produkcje muszą spełniać dodatkowe kryteria dystrybucji kinowej. Zmiany te mają chronić doświadczenie kinowe w czasach dominacji streamingu. Wystawcy przypominają, że ich perspektywa — jako tych, którzy codziennie pracują z widzami i na co dzień obcują z różnorodnym repertuarem — mogłaby wnieść do Akademii świeży, praktyczny punkt widzenia.