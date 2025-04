Oscary zmieniają zasady. Najwyraźniej członkowie Akademii NIE OGLĄDAJĄ filmów, na które głosują

Czy to możliwe? A jednak. Regulamin Oscarów został zaostrzony.

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła zmiany w regulaminie przed 98. ceremonią wręczenia Oscarów. Jedna ze zmian wydaje się zaskakująca, bo wydawać by się mogło, tyczy się kwestii fundamentalnej – oglądania filmów przed oddaniem głosu. Członkowie Akademii nie będą mogli głosować w danej kategorii, jeśli nie widzieli wszystkich nominowanych filmów. Weryfikacja ma się odbywać przez oficjalną platformę streamingową lub specjalny formularz w przypadku gdy członkowie brali udział w pokazach festiwalowych.

Nowe zasady przyznawania Oscarów

Wprowadzenie obowiązku potwierdzenia obejrzenia wszystkich nominowanych filmów w danej kategorii nie jest przypadkowe. W minionym sezonie do mediów wyciekły karty do głosowania, a kilku członków Akademii – anonimowo – przyznało, że świadomie zrezygnowali z seansów Diuny: Części II czy The Brutalist, mimo że później oddali głos w tych kategoriach. Nowe przepisy mają zatem nie tylko uporządkować zasady, ale i przeciwdziałać lekkomyślności, która może podważać wiarygodność całego procesu.