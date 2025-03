Oscary 2025 rozdane. Oto wyniki tegorocznej gali - Anora wielkim zwycięzcą

Zakończyła się 97. ceremonia wręczenia Oscarów. Nagrodzono najlepsze produkcje minionego roku. Hollywoodzkie święto kina ponownie zgromadziło największe gwiazdy i twórców filmowych, a gala obfitowała w emocjonujące momenty i zaskakujące werdykty. Najwięcej statuetek, bo aż pięć, zdobył film Anora. To ten film został też uznany najlepszym filmem ubiegłego roku. Co ważne, wiąże się to z absolutnym triumfem reżysera Seana Bakera, który wyszedł z ceremonii z aż czterema statuetkami.

Przebieg ceremonii

Ceremonia wręczenia Oscarów odbyła się w Dolby Theater at Ovation Hollywood Center. Po raz pierwszy w roli gospodarza wystąpił Conan O’Brien, który poprowadził galę z charakterystycznym dla siebie humorem, choć raczej bezpiecznie. Nie zabrakło jednak ostrych żartów. Odniósł się m.in. do spadającego zainteresowania kinami na rzecz platform streamingowych. Mimo wszystko show skradł mu pewien… czerw. Jednym z bardziej zaskakujących momentów był hołd dla serii James Bond, co można było odczytać jako subtelny komentarz do przejęcia marki przez Amazon. W segmencie "In Memoriam" szczególne miejsce poświęcono Gene’owi Hackmanowi, którego niedawna śmierć poruszyła świat filmowy.