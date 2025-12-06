Zaloguj się lub Zarejestruj

Spadająca od lat oglądalność Oscarów w ten sposób może zostać uratowana

Jakub Piwoński
2025/12/06 13:30
Oscary czeka rewolucja. Transmisja imprezy może trafić na platformę YouTube.

NBCUniversal i YouTube są obecnie wymieniane jako czołowi kandydaci do kolejnej umowy o transmisję Oscarów. Wcześniej mówiono, że grze jest także Netflix, ale najwyraźniej już z niej wypadł. Obecna umowa ABC wygasa w 2028 roku, po prawie 50 latach współpracy z Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS). To oznaczałoby, że stacja mogłaby zorganizować setną ceremonię wręczenia Oscarów, ale w kolejnym roku przekazałaby pałeczkę innemu koncernowi.

YouTube
YouTube

Transmisja Oscarów może trafić na YouTube

W zeszłym roku Disney/ABC i Akademia negocjowały warunki nowej umowy, która miała opiewać na ponad 100 milionów dolarów rocznie, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie. AMPAS dąży do podpisania kontraktu na 5–10 lat, a YouTube wydaje się szczególnie zainteresowany, oferując potencjalnie globalną widownię, której tradycyjne stacje nie są w stanie zapewnić. Taka zmiana mogłaby wstrząsnąć Hollywood, ale jednocześnie zwiększyć zasięg ceremonii. O kilka lat mówi się przecież o spadającej oglądalności ceremonii.

GramTV przedstawia:

Od końca lat 90. liczba widzów zmniejszyła się o ponad 60%, a w ostatniej marcowej ceremonii udział wzięło jedynie około 18,1 mln widzów, czyli o 7% mniej niż rok wcześniej. Dla porównania, w 2014 roku ceremonia przyciągnęła 44 mln widzów – oznacza to stratę 26 mln widzów w dekadę. Wielu odbiorców rezygnuje z oglądania na żywo, wybierając skróty online następnego dnia.

Decyzja Akademii dotycząca przyszłego nadawcy będzie kluczowa dla odzyskania kulturowego znaczenia Oscarów i przyciągnięcia młodszej, globalnej publiczności. YouTube wydaje się oferować platformę do tego celu, podczas gdy ABC musi rozważyć, czy utrzymać tradycyjny format transmisji, czy pozwolić na nową erę cyfrowych Oscarów. W najbliższych latach może dojść do prawdziwego przełomu w sposobie oglądania najważniejszej ceremonii filmowej świata.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/5/youtube-could-host-the-oscars-as-abc-steps-back-from-tv-rights

Popkultura
Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej
YouTube
NBCUniversal
Oscary
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


