Władca Pierścieni w otwartym świecie od twórców Kingdom Come Deliverance? Mówi się o 100 milionach dolarów

Próby na tym polu podejmowały m.in. Vivendi Games, Electronic Arts czy też Warner Bros. Games. Czyżby teraz pora na kolejnych śmiałków?

Warhorse pracuje nad grą Władca Pierścieni w otwartym świecie?

W 2022 roku prawa do marki przeszły w ręce szwedzkiego Embracer Group. Od tego niewiele w kwestii Władcy Pierścieni się wydarzyło, ale niewykluczone, że najlepsze dopiero przed nami. Wspomniał o tym Ryszard „Rysław” Chojnowski, który był niedawno gościem Tolkien Polska - Podcast, gdzie poruszono temat gier, których akcja dzieje się w świecie tworzonym przez J.R.R. Tolkiena. W pewnym momencie rozmowa przeszła właśnie na Embracera, pod którego skrzydłami powstawać ma produkcja w otwartym świecie, na którą inwestorzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieli wyłożyć aż 100 milionów dolarów, a które tworzy tajemnicze studio Revenge. Tym, jak podaje Rysław, miałoby być rzekomo Warhorse Studios.