Embracer podzieli się na dwie spółki. Jedna z nich skupi się na markach Władca Pierścieni i Tomb Raider

Grupa Embracer Group ogłosiła plany podziału na dwie osobne spółki giełdowe.

W wyniku reorganizacji Embracer Group powstanie nowa firma o nazwie Fellowship Entertainment, która przejmie kontrolę nad najważniejszymi markami i studiami należącymi obecnie do Embracera. Mowa tu o serii Tomb Raider oraz prawami do The Lord of the Rings. Embracer Group podzieli się na dwie spółki Nowa spółka formalnie ma zostać utworzona w 2027 roku i będzie funkcjonować jako firma skoncentrowana na rozwijaniu, wydawaniu oraz licencjonowaniu marek growych i rozrywkowych. Według zapowiedzi ma działać w oparciu o jeden scentralizowany model biznesowy, skupiony przede wszystkim na największych IP należących obecnie do Embracera. Pod skrzydła Fellowship Entertainment trafią między innymi marki The Lord of the Rings, Tomb Raider, Darksiders, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, Metro oraz Remnant.

Do nowej firmy dołączą również znane studia deweloperskie i podmioty medialne, takie jak 4A Games, Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Dark Horse Media, Eidos-Montréal, Fishlabs, Flying Wild Hog, Gunfire Games, Middle-earth Enterprises, RedOctane Games oraz Warhorse Studios. Samo Embracer Group po podziale ma działać jako mocno zdecentralizowana organizacja, nadzorująca pozostałe segmenty biznesowe oraz marki takie jak Destroy All Humans!, Desperados, Gothic, Killing Floor, Kingdoms of Amalur, MX vs. ATV, Reanimal, Ride, Screamer, Titan Quest czy Wreckfest. W portfolio pozostaną także licencje pokroju Hot Wheels Unleashed oraz SpongeBob SquarePants. W strukturach Embracera pozostaną ponadto firmy i studia takie jak Aspyr, Beamdog, CrazyLabs, Limited Run Games, Milestone, THQ Nordic, Tripwire Interactive oraz Vertigo Games.

Według oficjalnego komunikatu podział ma zapewnić obu podmiotom większą elastyczność. Embracer będzie mógł agresywniej działać w obszarze przejęć i fuzji, natomiast Fellowship Entertainment skoncentruje się przede wszystkim na rozwoju studiów i wydawaniu gier. Obecny dyrektor generalny Embracera, Phil Rogers, obejmie stanowisko CEO Fellowship Entertainment. Razem z nim do nowej spółki przejdą COO Lee Guinchard oraz CFO Müge Bouillon. Embracer rozpoczął już proces poszukiwania nowego prezesa i dyrektora finansowego dla pozostałej części holdingu. Przewodniczący rady nadzorczej Embracera, Lars Wingefors, tłumaczył w liście do akcjonariuszy, że głównym powodem wydzielenia Fellowship Entertainment jest zwiększenie koncentracji zarządczej i pełniejsze wykorzystanie potencjału najważniejszych marek oraz społeczności graczy skupionych wokół tych IP. Wingefors stwierdził również, że aktywa należące do Fellowship Entertainment są obecnie jednymi z najbardziej niedowartościowanych w całej branży gier. Jego zdaniem nowa struktura ma pozwolić firmie osiągnąć ponadprzeciętny wzrost organiczny i bardzo wysoką rentowność. Szef Embracera odniósł się także do głośnej fali przejęć realizowanej przez firmę w ostatnich latach. To właśnie ona doprowadziła później do ogromnej restrukturyzacji w 2023 roku, obejmującej tysiące zwolnień oraz zamykanie studiów. W tamtym okresie Embracer sprzedał również firmy Gearbox Software oraz Saber Interactive. Wingefors podkreślił jednak, że firma starała się zachować jak najwięcej miejsc pracy i unikać radykalnych cięć kadrowych w stylu wielkich amerykańskich korporacji. Jak zaznaczył, część studiów i marek otrzymała czas, aby udowodnić swoją wartość mimo trudnej sytuacji finansowej całej grupy.