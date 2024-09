Witchfire debiutuje we wczesnym dostępie na Steamie. Gra zbiera bardzo pozytywne opinie

Witchfire to jednoosobowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby osadzona w mrocznym świecie fantasy. W grze sterujemy bohaterem wyposażonym w różnego rodzaju bronie palne oraz umiejących rzucać różnego rodzaju zaklęcia. Wraz z postępem otrzymujemy dostęp do coraz mocniejszego ekwipunku. Jedynym miejscem, w którym jesteśmy bezpieczni jest nasza kryjówka. Możemy tam przechowywać dowolną ilość przedmiotów, których nie stracimy w momencie śmierci, w przeciwieństwie do części rzeczy zabranych na wyprawę.

Warto dodać, że pierwotnie Witchfire ukazało się we wrześniu 2023 roku jedynie na Epic Games Store. Po 12 miesiącach od premiery na wyłączność wspomnianego sklepu gra mogła zadebiutować w końcu na platformie Valve. Jak informują autorzy, wczesny dostęp potrwa jeszcze od 9 do 12 miesięcy, więc debiutu finalnego wydania możemy spodziewać się na przełomie 2025 i 2026 roku.

Przypomnijmy, że Witchfire to gra autorstwa niezależnego studia The Astronauts, które wyprodukowało wcześniej dobrze oceniane Zaginięcie Ethana Cartera. W skład studia wchodzi Adrian Chmielarz oraz inni byli pracownicy People Can Fly znanego z m.in. Painkillera oraz Bulletstorma. W naszym serwisie znajdziecie dwa teksty opisujące wrażenia z gry przed i po aktualizacji The Wailing Tower.