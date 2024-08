Witchfire po raz drugi! Graliśmy w najnowszą aktualizację, The Wailing Tower!

Po niemalże roku wróciłem do polskiego FPS-a studia The Astronauts, by sprawdzić nowości. I wiecie co? Znów nie mogę się oderwać!

Witchfire to zrealizowana w konwencji rogue-lite’a strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, która została stworzona przez rodzimą ekipę mającą na swoim koncie wielokrotnie docenianą przygodówkę Zaginięcie Ethana Cartera. Produkcja zadebiutowała we Wczesnym Dostępie na PC za pośrednictwem Epic Games Store we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas przygotowałem całkiem obszerny tekst przedstawiający moje wrażenia z rozgrywki w Witchfire . Dlatego też w tym artykule skupię się wyłącznie na tym, co oferuje The Wailing Tower Update, czyli najnowsza aktualizacja do Witchfire, po drodze wspominając jednak o niektórych nowościach, jakie trafiły do gry w ciągu ostatnich miesięcy.

Najważniejsza informacja jest taka, że Witchfire - The Wailing Tower Update debiutuje dzisiaj, 14 sierpnia, ale miałem okazję wcześniej zapoznać się z całą zawartością przygotowaną przez studio The Astronauts. Jednocześnie powoli odkrywałem wszystko, co dodano do gry w tak zwanym międzyczasie, ponieważ nie zamierzałem do niej wracać aż do momentu wydania wersji 1.0. Wyszło jednak inaczej, ale jak najbardziej na plus - teraz już nie czekam do premiery pełnej edycji, bo wiem, że w świecie Witchfire już teraz spędzę jeszcze naprawdę mnóstwo czasu. Ale zacznijmy w zasadzie od początku.

Co oferuje aktualizacja The Wailing Tower do Witchfire?

Przede wszystkim otrzymujemy zupełnie nową mapę, Wailing Tower. Ponura, wielopoziomowa lokacja, która przykuwa wzrok od samego początku za sprawą niezwykle wysokiej wieży to świetnie zaprojektowany obszar. Już od samego początku starcia są niezwykle dynamiczne, gracz może wykorzystywać ukształtowanie terenu na swoją korzyść, opracowując różnego rodzaju taktyki. Problemem lub też właśnie niekoniecznie jakimkolwiek kłopotem jest to, że poziom trudności w tej lokacji jest zauważalnie niższy niż w pozostałych dwóch, które nadal są oczywiście dostępne w Witchfire. Zresztą jesteśmy o tym informowani jeszcze w HUB-ie przed rozpoczęciem ekspedycji.

Tak czy inaczej, nie dajcie się zwieść, bo to, co oferuje Witchfire na powierzchni mapy Wailing Tower to w zasadzie preludium do czegoś większego. Docierając do wieży okazuje się, że musimy wyczyścić wszystkie lokacje oznaczone na mapie, zlokalizować odpowiednie wskazówki do rozwiązania zagadki i jeszcze znaleźć przedmiot, by móc się dostać do środka. Tam z kolei czeka nas wspomniana łamigłówka, której rozwiązanie nagradzane jest odblokowaniem przejścia pod ziemię. Mało? Jak mało, to śpieszę donieść, że atrakcji jest znacznie więcej, bo autorzy przygotowali także kolejne miejscówki znajdujące się już w katakumbach, a dalej… No właśnie. Dzieje się naprawdę sporo i o ile początkowo, jak wspomniałem, zabawa nie stanowi większego wyzwania, wchodząc do lochów robi się coraz trudniej. Uczciwie, ale zdecydowanie trudniej. A ja miałem jeszcze trudniej.

Witchfire, po spełnieniu określonych warunków, umożliwia przyzywanie sojuszników w trakcie ekspedycji. Co prawda nie są to typowi kompani SI, którzy walczą u naszego boku, ale - przykładowo - wzywając jednego z nich sprawiamy, że uwaga przeciwników skupia się właśnie na nim. To po pierwsze. Po drugie natomiast ten sam osobnik sprawia, że zwiększa się liczba punktów zdrowia głównego bohatera czy też zadawane przez niego obrażenia. Przydaje się to naprawdę w momencie, kiedy schodzimy już pod ziemię i jesteśmy wręcz otoczeni przez hordę wrogów. Początkowo nie miałem pojęcia, jak sobie z nimi poradzić. Dopiero odkrycie wspomnianej funkcji umożliwiło mi uporanie się z przytłaczającą liczbą przeciwników. Tym bardziej, że byłem na poziomie Gnosis IV z dziesięciu możliwych. Już teraz było ciężko, a co się dzieje dalej - wolę nie myśleć.

Co prawda system Gnosis nie jest nowością w The Wailing Tower Update, bo pojawił się już jakiś czas temu, warto wyjaśnić, na czym on w zasadzie polega. Otóż twórcy - opierając się na sugestiach społeczności - uznali w pewnym momencie, że zwiększanie poziomu wyzwania po tym, jak gracz osiąga coraz wyższe levele, niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego też zdecydowali, że wyzwanie będzie większe w momencie, gdy wykonamy odpowiednie czynności, zwiększając tym samym poziom Gnosis.