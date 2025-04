Mod o wielkości DLC do Skyrima dodaje 10-20 godzin nowej zawartości. Autorzy podzielili się zwiastunem

Jakiś czas temu informowaliśmy o rozwoju fanowskiego projektu przenoszącego Skyrim na silnik Unreal Engine 5. Niestety, autor nie uporał się jeszcze z wprowadzeniem elementów rozgrywki - możemy jedynie zwiedzić mapy dostępne w oryginale. Nie możemy powiedzieć tego samego o innej modyfikacji, która dodaje wiele dodatkowych zadań do zrobienia.

Become High King of Skyrim - fani rozbudowują tytuł Bethesdy

Moderzy znani jako WinterishClover i aysigago właśnie udostępnili modyfikację o wielkości DLC do Skyrima o tytule Become High King of Skyrim. Po zainstalowaniu plików mamy otrzymać dostęp do zawartości zajmującej nas średnio od 10 do 20 godzin. Głównym zadaniem będzie przejście ścieżki dojścia do władzy wymagającej bogactwa, sojuszy oraz podejmowania trudnych decyzji w celu zjednoczenia ziem.