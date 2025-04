Monster Energy Supercross 25 nie jest rewolucją na miarę zapowiedzi, ale nadal trzyma solidny poziom

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game (jakże urocza nazwa, prawda?), to produkcja w której ścigamy się w rozgrywkach AMA Supercross w ramach oficjalnej licencji amerykańskiej serii. Supercrossy od Milestone’u zaliczyły ponad roczną przerwę, ale włoskie studio obiecało graczom wynagrodzić czas oczekiwania z nawiązką, oferując wiele nowości i przede wszystkim przesiadkę na silnik Unreal Engine 5, który miał poprawić między innymi model jazdy. Jak wyszło? Supercross 25 rewolucją nie jest (choć w jednym aspekcie trochę tak), ale z pewnością solidną ewolucją, która powinna zadowolić fanów serii.

Recenzja gry Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Jestem fanem wszelkiej maści wyścigów rozgrywanych na asfalcie, ale takie produkcje jak MXGP i Monster Energy Supercross to jedyne perełki, które kuszą mnie wizją „pobrudzenia sobie rąk”. O ile ostatnie MXGP zawiodło na całej linii (Milestone przekazało pałeczkę innemu studiu), tak włączając Supercross 25 dostałem w zasadzie to czego od Włochów oczekiwałem i czego przede wszystkim się spodziewałem, choć tym razem udało im się trochę mnie zaskoczyć. Ubolewam jedynie nad brakiem możliwości sprawdzenia trybu kariery, bowiem ta, w wersji przedpremierowej została wyłączona. Można jednak było stworzyć swojego zawodnika i tutaj, już na dzień dobry nieco się zdziwiłem. Ja wiem, że w dalszym etapie gry właściwie widzimy swojego zawodnika głównie w kasku i tak naprawdę edytor postaci nie byłby w ogóle potrzebny, ale skoro już jest to muszę zaznaczyć, że zaliczył mały regres. Twarzy do wyboru jest tylko pięć, ale na pocieszenie wyglądają lepiej niż w poprzedniej odsłonie. Co ciekawe, zamiast tego dostaliśmy spory wybór kolczyków do ucha i tatuaży do wyboru. Po co? Nie wiem. Zwykle widzimy to jedynie przy krótkich cutscenkach np. z podium, a które i tak w końcu zaczynamy pomijać, choćby przez ich powtarzalność.

Wykreuj swój wyścigowy świat

Niech was jednak nie zwiedzie pierwszy etap personalizacji zawodnika, bowiem prawdziwa jazda na tym polu zaczyna się nieco później. Studio Milestone przyzwyczaiło nas do całkiem fajnych edytorów kombinezonów, naklejek, malowań motocykli i kasków w swoich grach (W Ride 5 kreatywność ludzi przechodzi wszelkie pojęcie). Włosi na tym polu faktycznie nie zawiedli i każdy kto zechce dostosować swojego crossa i wyścigowy outfit poczuje się jak ryba w wodzie. Opcji jest sporo i można odpłynąć w tej zabawie na bardzo długo. Co ważne, Supercross 25 zgodnie z licencjami oferuje odzież motocyklową prawdziwych marek z ich wiernym odwzorowaniem, więc możecie się ubrać w ciuchy, które być może niektórzy z was mają w garażu jeśli jeździcie na motocyklu w realnym świecie. Warto jeszcze wspomnieć o edytorze tras. Ten z początku nie był zbyt intuicyjny, ale gdy już udało mi się go opanować, to mogłem zrobić kawałek fajnego obiektu do ścigania i z pewnością urozmaici to zabawę online, bowiem inni gracze będą mogli z takich torów korzystać.

Nieoczywiste zmiany, które tworzą magię

Monster Energy Supercross 25 oferuje trzy kategorie wyścigowe – 250 East i West oraz 450. Te liczby oczywiście odzwierciedlają pojemności motocykli występujące w danej klasie. Jednoślady zostały wykonane w dbałości o każdy detal, włączając w to ich udźwiękowienie, ale o to byłem spokojny od samego początku, bowiem Milestone ma bzika na punkcie motocykli i studio zawsze przykładało mocno uwagę do perfekcyjnego wykonania elementów z nimi związanych. Gdy już skończyłem się bawić, chciałem czym prędzej wybrać moją ukochaną Yamahę i wyjechać na jakikolwiek tor. Mogłem tego dokonać za pomocą szybkiego wyścigu, całych mistrzostw (przypominam – nie kariery), samotnej czasówki, zawodów jeden na jednego lub lokalnego podzielonego ekranu, ale tego akurat nie miałem z kim sprawdzić. I feel so lonely… Wracając, zacząłem od czasówki żeby wyczuć zmiany w nowej odsłonie. Naturalnie ustawienia fizyki włączyłem w trybie PRO – zero wspomagania, manualna praca zawodnikiem i ogień. Spokojnie, dla początkujących graczy jest tutaj sporo ułatwień, choć nie są one tak rozbudowane jak w ostatnim MotoGP 24, również od Milestone. W początkach pomoże wam także tryb akademii, który uczy podstaw prowadzenia motocykla crossowego. Wyjechałem w końcu na tor i…