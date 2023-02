Wild Hearts z planami rozwoju. Darmowe nowości będą pojawiać się co miesiąc

Zgodnie z zapowiedziami premiera Wild Hearts odbędzie się już w ten piątek. Nic więc dziwnego, że do sieci trafiają kolejne szczegóły i materiały związane ze wspomnianą produkcją. Kilka dni temu gra otrzymała zwiastun skupiający się na fabule, a nieco wcześniej poinformowano, że tytuł będzie pozbawiony mikropłatności. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji. Deweloperzy postanowili bowiem podzielić się planami rozwoju produkcji na najbliższe miesiące.

Twórcy Wild Hearts przedstawiają ambitne plany rozwoju produkcji

Podczas ostatniej zamkniętej prezentacji, w której mieli okazję uczestniczyć dziennikarze wybranych zagranicznych serwisów, Kotaro Hirata oraz Takuto Ed – reżyserzy gry – zapowiedzieli, że ukończenie głównego wątku fabularnego nie będzie oznaczało końca przygody z Wild Hearts. Produkcja będzie bowiem aktywnie wspierana przez deweloperów, a gracze co miesiąc będą otrzymywali darmowe nowości.



Już jakiś czas temu informowano, że Wild Hearts będzie po premierze rozwijane za sprawą bezpłatnych DLC. Deweloperzy postanowili natomiast ujawnić szczegóły pierwszych dwóch aktualizacji, które zostaną udostępnione w marcu oraz kwietniu. Wiele wskazuje na to, że gracze zainteresowani wspomnianą produkcją nie będą mogli narzekać na nudę.



Już w marcu Wild Hearts zostanie wzbogacone o dodatkowego potwora (Kemono), a także nowe warianty broni i pancerzy. W grze pojawią się też misje cechujące się wyższym poziomem trudności, a deweloperzy zadbają dodatkowo o wyeliminowanie różnego błędów i wprowadzenie poprawek mających na celu usprawnienie działania produkcji.



Druga aktualizacja pojawi się w kwietniu. Za jej sprawą Wild Hearts ponownie zostanie wzbogacone o nowego potwora oraz warianty broni i pancerzy. Deweloperzy udostępnią też nowe Karakuri oraz jeszcze więcej misji skierowanych do graczy szukających wyzwań. Twórcy zamierzają wprowadzić również system wzmacniania broni i ekwipunku. Jest więc na co czekać.



Na koniec przypomnijmy, że Wild Hearts zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, gra zadebiutuje na wymienionych platformach w najbliższych piątek – 17 lutego. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.