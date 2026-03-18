Wiemy, kiedy Subnautica 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie. Kolejne świetne ogłoszenie dla fanów

To już oficjalne: po miesiącach zawirowań prawnych, które zakończyły się przywróceniem na stanowisko CEO Teda Gill, Subnautica 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie w maju 2026 roku. Informacja ta, potwierdzona przez studio Unknown Worlds oraz wydawcę Krafton, elektryzuje społeczność graczy wyczekujących od lat na kolejną podwodną przygodę.

Subnautica 2 – premiera w maju - co nas czeka?

Decyzja o debiucie zapadła po pomyślnym przejściu wewnętrznego przeglądu jakości. Dodatkowy czas, o który przesunięto premierę w zeszłym roku, pozwolił twórcom na znaczące rozbudowanie gry. Jak podaje Unknown Worlds, już od początku otrzymamy więcej rozdziałów fabularnych, nowe biomy oraz unikalne stworzenia (w tym wspomnianego w materiałach nowego Lewiatana). Gracze otrzymają dostęp do przebudowanego systemu budowania baz oraz zapowiadanego trybu kooperacji.