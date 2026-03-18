Wiemy, kiedy Subnautica 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie. Kolejne świetne ogłoszenie dla fanów

Mikołaj Berlik
2026/03/18 09:00
Wyczekiwany survival pojawi się już niedługo.

To już oficjalne: po miesiącach zawirowań prawnych, które zakończyły się przywróceniem na stanowisko CEO Teda Gill, Subnautica 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie w maju 2026 roku. Informacja ta, potwierdzona przez studio Unknown Worlds oraz wydawcę Krafton, elektryzuje społeczność graczy wyczekujących od lat na kolejną podwodną przygodę.

Subnautica 2
Subnautica 2

Subnautica 2 – premiera w maju - co nas czeka?

Decyzja o debiucie zapadła po pomyślnym przejściu wewnętrznego przeglądu jakości. Dodatkowy czas, o który przesunięto premierę w zeszłym roku, pozwolił twórcom na znaczące rozbudowanie gry. Jak podaje Unknown Worlds, już od początku otrzymamy więcej rozdziałów fabularnych, nowe biomy oraz unikalne stworzenia (w tym wspomnianego w materiałach nowego Lewiatana). Gracze otrzymają dostęp do przebudowanego systemu budowania baz oraz zapowiadanego trybu kooperacji.

Ogłoszenie daty premiery następuje tuż po głośnym wyroku sądu w Delaware, który nakazał przywrócenie Teda Gilla na stanowisko CEO.

Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Tedem Gillem, aby zapewnić płynne przejście i pracować nad udanym lunchem.

Przywrócenie Gilla oraz współzałożycieli oznacza, że odzyskali oni kontrolę operacyjną nad premierą oraz prawo do obiecanej premii w wysokości 250 milionów dolarów, o ile gra osiągnie wyznaczone cele sprzedażowe. Biorąc pod uwagę rekordową liczbę „wishlistów”, cel ten wydaje się być na wyciągnięcie ręki.

Subnautica 2 wyrasta na najważniejszą premierę nadchodzących miesięcy. Przypomnijmy, że gra pobiła w rankingach popularności takie marki jak Forza Horizon 6. Twórcy mają być gotowi na „podróż w ramach otwartego procesu deweloperskiego” wspólnie ze swoją społecznością. Gra będzie dostępna na PC (Steam, Epic Games Store) oraz na Xbox Series X/S w ramach programu Game Preview.

Źródło:https://gamingbolt.com/subnautica-2-early-access-announced-for-may-following-ceos-return-to-studio

Mikołaj Berlik
