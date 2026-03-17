CEO studia zajmującego się Subnautica 2 wraca na stanowisko. Krafton przegrał w sądzie

Early access pod kontrolą Teda Gill.

Sytuacja wokół Subnautica 2 przybrała niespodziewany obrót, która znacznie odbiega od standardowego cyklu produkcyjnego gry. Sędzia sądu w Delaware nakazał przywrócenie Teda Gilla na stanowisko CEO Unknown Worlds, orzekając, że gigant Krafton zwolnił go oraz pozostałych współzałożycieli bez ważnej przyczyny. Subnautica 2 – zawirowania w sądzie Z ujawnionych dokumentów sądowych wyłania się obraz celowego działania Kraftonu, mającego na celu uniknięcie gigantycznej wypłaty premii w wysokości 250 milionów dolarów. Krafton początkowo twierdził, że założyciele chcieli wydać grę we wczesnym dostępie zbyt wcześnie. Później oskarżono ich o porzucenie studia i kradzież danych. Sędzia uznała te powody za „sfabrykowane” i mające na celu ukrycie prawdziwych intencji.

Changhan Kim (CEO Krafton) obawiał się, że wypłacenie premii zniszczy jego reputację jako „twardego negocjatora”. Co ciekawe, firma konsultowała się w tej sprawie nawet z ChatGPT, który... odradzał próbę anulowania wypłat, ostrzegając przed trudnościami prawnymi. Sąd uznał, że deweloperzy zabezpieczyli dane studia jedynie po to, by chronić owoce swojej pracy przed wrogim przejęciem operacyjnym ze strony wydawcy.

Mimo batalii prawnej, prace nad grą trwają, a przywrócenie Teda Gilla może znacząco wpłynąć na ostateczny kształt produkcji. Gill odzyskał pełną władzę nad premierą gry we wczesnym dostępie, co daje nadzieję na zachowanie ducha oryginału, bez nadmiernej ingerencji korporacyjnej Kraftonu. Według modeli finansowych, gra musi sprzedać około 1,67 miliona kopii, aby studio mogło liczyć na wypłatę 191,8 mln dolarów premii. Najoptymistyczniejszy scenariusz zakłada niemal pełne 250 mln dolarów. Obecne plany zakładają debiut Subnautica 2 w 2026 roku na PC oraz Xbox Series X/S (również w usłudze Game Pass). Wydawca oświadczył, że nie zgadza się z wyrokiem i rozważa dalsze kroki prawne. Jednocześnie zapewnia, że ich priorytetem pozostaje dostarczenie graczom jak najlepszego doświadczenia. To oświadczenie brzmi jednak dość ironicznie w obliczu faktu, że sąd oficjalnie uznał ich próbę przejęcia operacyjnego za nielegalną.