Tak wygląda Top 3 najbardziej wyczekiwanych premier Steama

Rankingi najbardziej pożądanych gier na platformie Valve często przynoszą niespodzianki, ale tym razem dominacja należy do trzech gigantycznych marek. Według najnowszego raportu Rhys Elliotta z Alinea Analytics, to właśnie te tytuły zgromadziły miliony zapisów na listach życzeń użytkowników.

Steam – Subnautica 2 liderem zestawienia

Zaskoczeniem dla niektórych może być fakt, że na samym szczycie znajduje się Subnautica 2. Produkcja studia Unknown Worlds zgromadziła aż 3,8 mln oczekujących. Wysokie zainteresowanie utrzymuje się mimo zawirowań wokół wydawcy (Krafton) i kontrowersji związanych z modelem gry-usługi, z których twórcy musieli się gęsto tłumaczyć. Kluczowym czynnikiem przyciągającym graczy jest potwierdzony tryb kooperacji dla czterech osób oraz przejście na silnik Unreal Engine 5.

