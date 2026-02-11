Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak wygląda Top 3 najbardziej wyczekiwanych premier Steama

Mikołaj Berlik
2026/02/11 10:00
Zobaczyliśmy ranking tytułów najczęściej pojawiających się na listach życzeń graczy.

Rankingi najbardziej pożądanych gier na platformie Valve często przynoszą niespodzianki, ale tym razem dominacja należy do trzech gigantycznych marek. Według najnowszego raportu Rhys Elliotta z Alinea Analytics, to właśnie te tytuły zgromadziły miliony zapisów na listach życzeń użytkowników.

Steam
Steam

Steam – Subnautica 2 liderem zestawienia

Zaskoczeniem dla niektórych może być fakt, że na samym szczycie znajduje się Subnautica 2. Produkcja studia Unknown Worlds zgromadziła aż 3,8 mln oczekujących. Wysokie zainteresowanie utrzymuje się mimo zawirowań wokół wydawcy (Krafton) i kontrowersji związanych z modelem gry-usługi, z których twórcy musieli się gęsto tłumaczyć. Kluczowym czynnikiem przyciągającym graczy jest potwierdzony tryb kooperacji dla czterech osób oraz przejście na silnik Unreal Engine 5.

Na drugim miejscu uplasowała się Forza Horizon 6 z wynikiem 2,6 mln zapisów. To imponujący rezultat, biorąc pod uwagę, że gra została udostępniona do dodawania na listy dopiero we wrześniu 2025 roku. Co więcej, dane wskazują, że na samym Steamie sprzedano już około 220 tysięcy egzemplarzy w ramach przedsprzedaży, co wygenerowało wpływy rzędu 13 mln dolarów.

Trzecie miejsce z wynikiem 2,5 mln wishlistów zajmuje Resident Evil Requiem. Powrót Leona S. Kennedy’ego w zniszczonym Raccoon City okazał się strzałem w dziesiątkę – statystyki pokazują, że blisko 40% osób zainteresowanych nową odsłoną to gracze, którzy wcześniej zagrywali się w remake czwartej części.

Tak prezentują się daty premier wymienionych gier:

  • Resident Evil Requiem: 27 lutego 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)
  • Forza Horizon 6: 19 maja 2026 (PC, Xbox Series X/S – w Game Passie od dnia premiery). Wersja na PS5 ma zadebiutować w dalszej części roku.
  • Subnautica 2: Debiut we wczesnym dostępie planowany na 2026 rok (PC, Xbox Series X/S).
Źródło:https://gamingbolt.com/subnautica-2-forza-horizon-6-and-resident-evil-requiem-reportedly-top-steam-wishlists

Tagi:

News
Steam
Capcom
Forza Horizon
Resident Evil
Subnautica
lista premier
lista gier
Forza Horizon 6
Resident Evil Requiem
Subnautica 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



