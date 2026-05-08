Activision Publisher Sale już dostępne na Steam. Gry PC nawet 70% taniej

W sklepie Steam wystartowała wyprzedaż Activision Publisher Sale. W ramach promocji taniej kupicie gry PC od amerykańskiego wydawcy, a rabaty sięgają nawet -70%. Wśród najciekawszych ofert znalazły się Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 oraz kilka klasycznych odsłon Call of Duty.
Activision Publisher Sale – promocje na Steam
Poniżej zamieszczamy najlepsze obniżki cen ze wspomnianej wyprzedaży.
- Singularity 42,73 zł (-67%)
- Crash Bandicoot 4: It's About Time 86,25 zł (-50%)
- Call of Duty: Black Ops Cold War 85,30 zł (-67%)
- Call of Duty: Vanguard 103,40 zł (-60%)
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 69,00 zł (-60%)
- Call of Duty: Black Ops III 85,30 zł (-67%)
- Call of Duty: WWII 85,30 zł (-67%)
- Call of Duty: Infinite Warfare 85,30 zł (-67%)
- Call of Duty: Ghosts 85,30 zł (-67%)
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 129,30 zł (-39%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 69,00 zł (-60%)
- Prototype 25,95 zł (-70%)
- Prototype 2 51,75 zł (-70%)
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 43,25 zł (-50%)
- Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura 16,90 zł (-35%)
- SWAT 3: Tactical Game of the Year Edition 27,95 zł (-35%)
- Caesar IV 25,80 zł (-40%)
- Return to Krondor 8,58 zł (-67%)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!