Wiemy, kiedy ruszy PlayStation Showcase 2023!

Informacje, którymi niedawno podzielił się branżowy insider Jeff Grubb, potwierdziły się i już oficjalnie wiemy, kiedy odbędzie się PlayStation Showcase 2023.

PlayStation Showcase 2023 odbędzie się jeszcze w maju

Japońska firma podzieliła się informacją za pośrednictwem Twittera. Jak możemy przeczytać w poście, PlayStation Showcase 2023 wystartuje w środę 24 maja o godzinie 22:00 czasu polskiego.



Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was na pokaz i życzyć prezentacji najbardziej interesujących Was tytułów. Dajcie znać, jeśli macie jakieś konkretne oczekiwania lub przypuszczania względem tego, co zobaczymy podczas konferencji. Przypomnijmy, że zdaniem Jeffa Grubba Sony szykuje „ogromny” pokaz, na którym zaprezentowana zostanie „druga faza” PlayStation 5. Ekscytacja wśród fanów konsoli Sony jest z pewnością duża.