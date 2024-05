Wiemy, kiedy Homelander zawita w Mortal Kombat 1. Zobaczcie bohatera w akcji na nowym gameplayu

Homelander w Mortal Kombat 1. Nowy gameplay trailer prezentuje zdolności bohatera

Do sieci trafił już najnowszy gameplay trailer prezentujący ikonicznego bohatera z serialu The Boys. Homelander, bo oczywiście o tej postaci mowa, trafi do Mortal Kombat 1 już 4 czerwca 2024 roku. Od tego dnia dostęp do wojownika będą mieli posiadacze Kombat Pack. Pozostali gracze będą musieli poczekać do 11 czerwca.

Na nowym materiale możemy zobaczyć kilka ruchów Homelandera w starciach między innymi z Liu Kangiem i Kitaną. Bohater dysponuje supermocami – może latać, zadawać miażdżące ciosy, a także strzelać laserami z oczu. Ponadto zaprezentowano nam dwa brutalne fatality – w tym jedno przy użyciu samolotu – którymi możemy wykończyć naszych oponentów.

Homelander nie jest jedyną nową postacią, której ruchom możemy się przyjrzeć na omawianym gameplayu. Widzimy również bowiem Ferrę, która pojawi się w Mortal Kombat 1 w roli Kameo pod koniec czerwca. Wojowniczka również pochwaliła się swoim fatality.