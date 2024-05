Homelander na nowym zwiastunie Mortal Kombat 1. Ikona The Boys zmierza do bijatyki

Jakiś czas temu po raz pierwszy mieliśmy okazję rzucić okiem na nowego wojownika zmierzającego do Mortal Kombat 1. Tym razem Homelander doczekał się nieco dłuższej prezentacji. Charakterystyczny bohater, który wzbogaci listę grywalnych postaci, może pochwalić się brutalnym fatality.

Nowy zwiastun Mortal Kombat 1 – Homelander

W miniony weekend ukazał się zwiastun czwartego sezonu serialu The Boys. Dostępna na platformie Prime Video produkcja ruszy z nowym sezonem 13 czerwca, a widzowie otrzymają osiem epizodów. Tymczasem ikoniczny Homelander, znany miłośnikom The Boys, zmierza do Mortal Kombat 1 i właśnie otrzymał oficjalny trailer.